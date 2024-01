L’ex. Castorani cerca una squadra e pensa al Siena

"A Siena mi sono trovato bene eravamo un bel gruppo, peccato perché è stato rovinato il lavoro di tutti, dispiace che sia finita così": a parlare, a Tc, il centrocampista Manuele Castorani, l’anno scorso alla Robur e rimasto svincolato dopo la mancata iscrizione alla Serie C. "Io arrivai l’ultimo giorno di mercato – ha spiegato –, all’inizio non c’era il sentore che potesse finire male, ma già a ottobre/novembre le promesse non erano state rispettate e da lì ogni giorno sempre di più; è stato un anno mentalmente tosto per tutti". Castorani è ora in cerca di una squadra. "Diciamo che è l’ultima cosa che avrei immaginato prima dell’estate – ha detto –, poi finito il mercato con le liste piene è stato difficile entrare e trovare una situazione giusta. Un peccato perdere sei mesi, come ogni anno ero carico per ripartire. Ma ormai ho digerito la cosa, non voglio entrare nei dettagli, come si dice ‘chi sa, sa…’ .Ne ho approfittato per allenarmi ancora più duramente, guardo solo avanti".