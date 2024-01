L’ex Favalli. "Colpa di Montanari se ho lasciato il professionismo»

"La scelta di lasciare il professionismo è stata ponderata, maturata dall’incontro con i pessimi personaggi con i quali abbiamo avuto a che fare nell’ultimo anno a Siena che, oltre ad aver danneggiato noi calciatori, hanno privato la città di un campionato di livello": è tornato a parlare l’ex bianconero Alessandro Favalli. "A Siena speravo di chiudere la carriera – ha affermato il difensore a Gazzetta di Siena –. Lasciare per colpa di questi personaggi mi ha fatto male; eravamo un gruppo affiatato, i tifosi ci amavano, il gruppo di Montanari ha rovinato tutto". Favalli ha riavvolto il nastro. "Esonerare Gilardino è stato un errore, quando ci comunicarono il suo allontanamento rimanemmo scioccati. I mister successivi hanno trovato una situazione societaria difficile, non mi sento di dare loro colpe. Poi è arrivato Pagliuca che sa mettere in campo la squadra ma è incapace di gestire lo spogliatoio". Pagliuca è balzato agli onori della cronaca per aver, a dirlo il referto arbitrale, schiaffeggiato un suo calciatore (3 turni di squalifica ridotti a 2). "Dopo il ko con la Lucchese, sua ex squadra – ha raccontato Favalli –, negli spogliatoi accadde la stessa cosa. E’ un allenatore capace tecnicamente ma cade sempre nell’errore di aggredire i propri giocatori".