L’ex mister di successo. E’ super Gilardino. Con il suo Genoa ferma anche l’Inter

Dopo aver fatto risultato con Napoli, Roma e Juventus, il suo Genoa ha fermato la corsa anche della capolista Inter: una prova a tratti "sontuosa" quella dei suoi ragazzi, Alberto Gilardino non poteva chiudere al meglio il 2023, con il quinto risultato utile consecutivo ottenuto tra le mura di Marassi. Venti i punti in classifica del Grifone, per una, preziosa, 12ma posizione. Un’avventura, quella dell’ex allenatore della Robur, esaltante, sulla panchina rossoblù: è subentrato in corsa a Blessin dalla Primavera, dove era approdato dopo la militanza in bianconero, ha condotto la squadra verso la Serie A (promozione diretta) e adesso sta mettendo in mostra le sue qualità nella massima categoria. Un tecnico di assoluto valore: a Siena non ha neanche avuto modo di dimostrarlo, vittima di scelte ancora incomprensibili. La sua rivincita se la sta prendendo sul campo, mentre il Siena è dovuto ripartire dall’Eccellenza.