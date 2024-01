L’ex si accasa. Francesco Disanto nuovo giocatore della Lucchese

La notizia era nell’aria già da un po’, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Francesco Disanto è un nuovo giocatore della Lucchese (prestito con diritto di riscatto). Il matrimonio tra l’ex bianconero e l’Entella, celebrato la sorsa etate dopo la mancata iscrizione dell’Acr Siena alla Serie C, non è andato come le parti speravano e il giocatore, che a Siena ha lasciato un bellissimo ricordo, conquistando per due anni consecutivi il Fedelissimo d’Oro, ha deciso di intraprendere la nuova avventura con la maglia rossonera. Ha cambiato squadra anche Alessandro Raimo, a Siena la passata stagione: dopo un girone alla Carrarese si è trasferito al Renate. E sempre a proposito di ex, dopo la rescissione con il Giugliano, Eyango è approdato al Barletta, mentre Francesco De Francesco ha firmato per l’Ischia (entrambi sono arrivati in bianconero nel secondo anno della gestione armena).