L’ex si accasa. Il difensore Rossi sceglie l’Eccellenza. Giocherà nell’Enna

Un altro ex bianconero, con oltre 100 presenze in Serie A, con le maglie di Sampdoria, Cesena, Perugia, Bari e Modena, ha deciso di scendere nel campionato di Eccellenza: il difensore Marco Rossi è un nuovo giocatore dell’Enna, dove è approdato dopo aver militato, nella prima parte di stagione, all’Akragas. Anche un altro ex, Gabriele Gibilterra, ha cambiato casacca: dal Ghiviborgo, dove ha iniziato quest’anno, è passato al Cjarlins Muzane. Per Niccolò Marcellusi, invece, il futuro si chiama Lavagnese. Intanto Francesco Disanto è sempre più vicino alla Lucchese: per l’attaccante, a Siena nei campionati 2021/22 e 2022/23 e due volte Fedelissimo d’Oro, sembra essere finita l’avventura all’Entella, squadra che aveva scelto all’indomani della mancata iscrizione dell’Acr Siena di Emiliano Montanari alla Lega Pro. E’ forte l’interesse del club rossonero.