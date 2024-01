L’ex trova squadra. Disanto potrebbe tornare in Toscana. Ipotesi Lucchese

Potrebbe tornare nella sua Toscana, Francesco Disanto. L’ex bianconero, passato all’Entella, dopo la mancata iscrizione dell’Acr Siena alla Serie C, fortemente voluto dall’allora allenatore Volpe (desso c’è Fabio Gallo), è infatti finito nel mirino della Lucchese, sulle sue tracce anche in estate (si parla di prestito con diritto di riscatto).

Mai prima d’ora l’attaccante aveva lasciato la regione, avendo vestito le maglie di Scandicci, Arezzo, Pontedera, Sangiovannese, San Donato Tavarnelle e, appunto, Siena. La maglia bianconera l’ha portata addosso per due anni: due stagioni complicate in cui è riuscito comunque a conquistare la stima e l’affetto dei tifosi. Due stagioni in cui ha conquistato il Fedelissimo d’Oro, per le ottime prestazioni inanellate al di là delle complicazioni. In maglia rossonera Disanto ritroverebbe il portiere Filippo Berti.