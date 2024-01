L’Imolese di D’Amore cerca certezze contro il Progresso

Imolese al Galli per ritrovare il sorriso. Alle 14.30 (arbitra Pelaia di Pavia), derby tutto rossoblù contro il Progresso e dal peso specifico notevole in termini di classifica, che entrambe le squadre giocheranno con chiari obbiettivi in testa: i bolognesi per avvicinare la zona salvezza e la squadra di D’Amore per allontanarla il più possibile. "Stiamo bene, la squadra si è allenata con impegno, deve solo ritrovare morale dopo l’ultima sconfitta, arrivata nonostante un bel primo tempo: è da lì che dobbiamo ripartire – dichiara il tecnico, speranzoso che i suoi possano ritrovare quella continuità di prestazione e risultati che avevano caratterizzato buona parte del girone d’andata –. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, senza guardare gli altri. Ci serve ritrovare fiducia, e quella te la può dare soltanto una vittoria, che oggi proveremo a conquistare a tutti i costi". Tre punti che servirebbero eccome alla band di D’Amore, uscita con il successo in tasca solo una volta nelle ultime sette partite (due settimane fa contro il Mezzolara, 1-0), dove i rossoblù sono riusciti ad andare in gol soltanto in due occasioni. Numeri recenti che non premiano neppure il Progresso di Matteo Vullo, senza vittorie da sei partite e reduce dallo 0-0 a Castelmaggiore con il Sangiuliano. All’andata, al Weisz (il 24 settembre) fu trionfo imolese: 3-0, firmato Diawara, Capozzi e Spatari. Anche oggi proseguirà l’iniziativa del club dedicata ai giovani tifosi rossoblù: gli under 13 potranno entrare gratuitamente allo stadio, mentre è prevista una riduzione per gli under 20. Nel frattempo, ufficiale il rinvio del match di coppa, come comunicato ieri dalla Lega: la gara valida per i quarti di finale tra Nuova Florida Calcio e Imolese, inizialmente calendarizzata per mercoledì 7 febbraio alle 14.30, è stata posticipata a sabato 10 febbraio, sempre alle 14.30, al Mazzucchi di Ardea (Roma).

Le altre gare: Sant’Angelo-Ravenna, Sangiuliano-Corticella, Prato-Mezzolara, Pistoiese-Aglianese, Lentigione-Victor San Marino, Fanfulla-Carpi, Certaldo-Forlì, Borgo San Donnino-Sammaurese.

La classifica: Ravenna 42; Victor San Marino 39; Corticella, Forlì 35; Lentigione 34; Carpi 31; Imolese (-1), Pistoiese, Aglianese 27; Fanfulla, Sammaurese 25; Sangiuliano City 24; Prato 23; Sant’Angelo 22; Progresso 18; Certaldo 14; Mezzolara 13; Borgo San Donnino 11.