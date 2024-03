L’Imolese fa solo un piccolo passo avanti . Poche emozioni, Rama sciupa nel finale

IMOLESE

0

PRATO

0

IMOLESE (3-5-2): Adorni 6,5; Elefante 6, Dall’Osso 6, Ciucci 6 (33’s.t. Manzoni sv); Daffe 6, Gulinatti 6, Vlahovic 6,5, Ale 6, Capozzi 6 (28’s.t. Rama sv); Raffini 6 (15’s.t. Diawara 6), Mattiolo 6 (20’s.t. Manes 6). A disposizione: Bovo, Brandi, Rizzi, Garavini, Antognoni. Allenatore: D’Amore 6.

PRATO (3-5-2): Ricco 6,5; Angeli 6 (49’s.t. Laverone sv), Monticone 6, Diana 6; Stickler 6, Gemignani 6, Sadek 6, Trovade 6 (43’s.t. D’Agostino sv), Limberti 6 (37’s.t. Bigonzoni sv); Moreo 6 (33’s.t. Santarpia sv), Gori 6,5. A disposizione: Fogli, Ceccherini, Agrello, Moussaid, Nannucci. Allenatore: Ridolfi.

Arbitro: Moro di Novi Ligure. Assistenti: Ndoja di Bassano del Grappa e Colucci di Padova.

Note: ammoniti Gemignani, Moreo, Sadek. Angoli 6-2. Recupero 2’pt, 8’st.

È terminato con un nulla di fatto e con poche emozioni l’anticipo di Serie D tra Imolese e Prato, con un risultato sostanzialmente giusto per i valori espresso in campo dalle due squadre. L’Imolese ha iniziato la gara con il piede premuto sull’acceleratore, alla ricerca del gol.

Al primo affondo la formazione di casa si è subito reso pericolosa. Al 2’ dopo schema su angolo si libera al tiro Vlahovic con una provvidenziale deviazione in angolo di Ricco.

Al 13’ c’è la reazione del Prato con il lancio in profondità per Gori, anticipato da Dall’Osso al momento del tiro. Primo vero pericolo al 20’ con il filtrante di Gulinatti per il tiro di Mattiolo che va a sfiorare il palo. Alla mezz’ora Limberti lanciato sulla sinistra entra in area e tira in diagonale con palla a lato. Al 32’ angolo di Trovade e colpo di testa di Moreo parato d’istinto da Adorni.

Un minuto dopo è stato il Prato a rendersi pericolosissimo sugli sviluppi di uno schema su angolo di Gemignani per il tiro di Gori salvato sulla linea da Gulinatti. Al riposo si va sul nulla di fatto. Nella ripresa si è andati avanti con l’equilibrio che è rimasto costantemente sostanziale, con pochissime occasioni.

Al 25′ c’è stata un’occasione per il Prato con l’attaccante Gori che non è riuscito a concretizzare.

Allo scadere dei tempi regolamentari c’è stata l’occasione capitata a Manes, che è andato alla conclusione con la palla di poco a lato.

Ultima opportunità dell’ incontro è capitata all’Imolese con Rama, che non è riuscito a concretizzare sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ora i rossoblù di mister Gianni D’Amore salgono a quota 39 punti, un piccolo passo avanti.

Le altre gare: Aglianese-Victor San Marino, Borgo San Donnino-Sangiuliano, Carpi-Ravenna, Certaldo-Pistoiese, Forlì-Fanfulla, Mezzolara-Corticella, Progresso-Sant’Angelo, Sammaurese-Lentigione.

La classifica: Ravenna 51; Carpi 50; Forlì 49; Lentigione e Victor San Marino 47; Corticella 45; Aglianese 40; Imolese 39; Fanfulla 38; Prato 37; Sangiuliano 35; Sant’Angelo 33; Pistoiese 32; Sammaurese 31; Progresso 25; Borgo San Donnino 17; Mezzolara; Certaldo 16.