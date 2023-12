L’Imolese non riesce più a fare gol. Serve una svolta, ora l’esame Carpi

Imolese, che succede? Tre sconfitte consecutive e tre gare senza segnare, e i 15 risultati utili consecutivi, ottenuti nella prima parte di stagione tra campionato e coppa, sono ormai un ricordo sbiadito. Lo dice il campo e lo dicono le prestazioni, meno pimpanti rispetto a quelle delle scorse settimane, e nemmeno il successo in settimana col Campobasso ha ridato ai rossoblù lo slancio per interrompere la striscia negativa. "Abbiamo giocato nella loro metà campo per 45 minuti, avremmo dovuto essere più cinici, però mi piacerebbe anche sapere in quale altra partita i nostri avversari hanno sofferto come contro di noi – ha commentato mister D’Amore nel post-gara contro la Victor San Marino, che ha espugnato il Galli con un rigore di Sabba, causando all’Imolese il secondo ko interno consecutivo, dopo quello col Corticella. Uno stop che ha fatto scivolare i rossoblù fuori dalla zona playoff, al settimo posto pari al Carpi a quota 24 punti. Tutto questo nel pomeriggio dell’esordio di Simone Raffini, arrivato in settimana dal Roma City e subito gettato nella mischia. Toccherà a lui, in primis, aiutare un reparto in crisi, a secco di gol da oltre 270 minuti –. Prima, magari, queste partite sarebbero finite 1-0 per noi, adesso non succede, anche se non siamo mai stata una squadra che ha segnato tanti gol. Simone è arrivato da noi anche per questo, per darci una mano, e sono certo che ha le caratteristiche di cui abbiamo bisogno. E’ un ottimo atleta ed è arrivato in buone condizioni: ha fatto una buona gara, considerando che era arrivato da pochi giorni, ma non poteva fare di certo i miracoli. Ci è mancato il guizzo, la stoccata finale, ed è giusto fare mea culpa, ma non sono preoccupato, adesso bisogna soltanto rimboccarci le maniche e cercare di migliorare, tutti quanti, e voltare pagina".

A partire dallo scontro diretto contro il Carpi, prossimo avversario di Adorni e compagni, che è stato anticipato a sabato, sempre al Cabassi alle ore 14.30.

Ieri, intanto, al Galli gli Juniores di Casadio hanno disputato un’amichevole di prestigio con la selezione Under 20 dei brasiliani del San Paolo, che in queste settimane si trova in tournée in Italia.