L’Imolese sbatte contro Forlì. Il cuore rossoblù non basta

IMOLESE

0

FORLI

2

IMOLESE: Salgado; Agbugui, Ale, Dall’Osso (34’st Elefante), Barnabà, Brandi, Vlahovic, Mattiolo, Manes (18’st Lolli), Gasperoni (40’st Diawara), Raffini (9’pt Pierfederici; 24’st Garavini). A disp. Adorni, Manzoni, Ballanti, Generali. All. D’Amore.

FORLÌ: Martelli; Mandrelli (12’st Drudi), Sbardella, Saporetti, Graziani, Gaiola, Menarini, Campagna (15’st Rossi), Lombardi (12’st Lilli), Petrelli (20’st Trombetta), Farinelli. A disp. Colombo, Eleonori, Valentini, Visani, Ghetti. All. Miramari.

Arbitro: Santinelli di Bergamo.

Reti: 41’pt Petrelli, 50’st Farinelli.

Note: ammoniti Martelli, Campagna, Pierfederici; espulso al 30’st Ale.

Prima la grande paura per lo scontro che ha visto protagonista Raffini (trasportato cosciente in ospedale a Imola dopo lo scontro di gioco con Martelli, dove oggi farà ulteriori accertamenti), poi la sconfitta, la seconda in casa per l’Imolese dopo quella con il Ravenna di metà ottobre.

Questa volta è invece il Forlì di Miramari, ora capolista solitario, a fare festa al Galli: un 2-0 amaro e troppo severo per i rossoblù, a lungo padroni del campo, ma puniti dagli episodi, che costano caro e frenano la corsa al vertice dei ragazzi di Gianni D’Amore.

Imolese eccezionalmente in giallo, la divisa speciale creata in estate per omaggiare l’autodromo di Imola e i grandi campioni che ci hanno corso, e davanti ad una bella cornice di pubblico. La partenza è delle migliori: dopo appena 20 secondi Gasperoni entra in area e mette in mezzo un cross velenoso che nessuno però riesce a spingere in porta. Poi, tre minuti più tardi, Barnabà lancia in profondità Raffini, che alla ricerca del pallone si scontra violentemente con il portiere ospite, Martelli: il numero nove rossoblù, colpito duro alla testa, ha la peggio, perde i sensi e viene prontamente soccorso dai sanitari a bordo campo, uscendo fortunatamente cosciente fuori dal rettangolo di gioco (al suo posto Pierfederici).

La squadra di D’Amore, pur scossa, continua a premere e a creare, sfiorando il vantaggio con Gasperoni e Barnaba’, entrambi poco fortunati.

Ma al 41’, la luce si spegne: presente natalizio anticipato di Salgado, che pasticcia col pallone in uscita sulla trequarti, e lascia tempo e spazio di calciare a porta vuota Petrelli, che firma l’1-0. L’Imolese reagisce già in avvio di ripresa, con la coppia Pierfederici e Gasperoni, che trovano però un attento Martelli a presidiare al meglio i pali del Forlì.

Si gioca ad una porta sola, almeno fino al 75’, quando il neo-entrato Trombetta viene fermato da Ale: fallo da ultimo uomo, rosso e rossoblù in dieci.

Nel recupero, dopo un altro assalto alla porta biancorossa, il Forlì raddoppia con Farinelli, che chiude i giochi servito da Drudi.

Rossoblù sesti al giro di boa: il 5 gennaio c’è la prima di ritorno contro il Corticella.