L’Imolese s’illude con Gasperoni, ma il Sasso pareggia

SASSO MARCONI

1

IMOLESE

1

SASSO MARCONI (4-3-3): Celeste; Tarozzi (39’st Lisanti), Cudini, Marcaletti, Montanaro; Armaroli (27’st Barattini), Galassi, Pampaloni (16’stBonfiglioli); Jassey, Mancini, Deme. A disp. Bisazza, Brescia, Romagnoli, Zanini, Pelloni, Pirazzoli. All. Pedrelli.

IMOLESE (4-2-3-1): Lopez; Barnaba’, Elefante, Ale, Agbugui (8’st Garavini), Manzoni (42’st Vasconcellos), Vlahovic; Mattiolo, Manes (19’st Calabrese), Gasperoni (30’st Pierfederici); Melloni (5’st Raffini). A disp. DeChiara, Guidi, Adorni, Ballanti. All. D’Amore.

Arbitro: Losapio di Molfetta.

Reti: 11’pt rig. Gasperoni, 20’st Mancini.

Note: ammoniti Agbugui, Barnaba’, Manzoni, Mattiolo, Vasconcellos, Garavini, Deme, Jassey.

Sale a cinque risultati utili consecutivi la striscia positiva dell’Imolese, che non si arresta nemmeno a Sasso Marconi, dove i rossoblù raccolgono un punto prezioso in chiave playoff. Avanti dopo undici minuti su calcio di rigore, trasformato da Gasperoni, la squadra di D’Amore si è fatta raggiungere all’ora di gioco da Mancini, che pareggia e divide la posta a metà. Un 1-1 giusto per quanto mostrato sul campo da entrambe, che a braccetto salgono a quota 19 (raggiunte dalla Pistoiese, vittoriosa sul Piacenza), superate dal Lentigione ma a sole sei lunghezze dalla capolista Tau Altopascio. Al decimo, l’episodio che sblocca subito il match. Gasperoni scende dalla destra, scambia con Manes e torna a ricevere in area di rigore, lì dove viene atterrato: rigore, che lo stesso Gasperoni trasforma alla sinistra di Celeste, che intuisce ma non arriva sul pallone (0-1). I gialloblù reagiscono, ma è ancora la squadra di D’Amore a rendersi pericolosa, la chance più ghiotta prima dell’intervallo ce l’ha sui piedi Mattiolo che, recupera il pallone sulla trequarti, scambia nello stretto con Manes e si presenta a tu per tu con Celeste, quest’ultimo salvato da un recupero in extremis di Montanaro. Ad inizio ripresa, le prime mosse della panchina rossoblù, che non portano i frutti sperati, e attorno alla metà, il Sasso pareggia. L’Imolese perde palla nella propria trequarti, i gialloblù ripartono rapidi verso la porta e Bonfiglioli confeziona l’assist per il rimorchio vincente di Mancini, che buca Salgado per l’1-1. Da quel momento in poi, accade poco o nulla. La stanchezza si fa sentire e le gambe cominciano a pesare, dopo i tanti impegni ravvicinati. Alla fine, il pari accontenta entrambe e nessuno corre pericoli. Quattro minuti di recupero e al Carbonchi si spengono i fari: 1-1.

Le gare: Fiorenzuola-Corticella 0-1, Lentigione-Zenith 2-0, Pistoiese-Piacenza 1-0, Prato-United Riccione 1-1, Progresso-Tau Altopascio 1-0, Ravenna-Forlì 2-0, Sammaurese-Cittadella 1-2, Tuttocuoio-San Marino 0-0.

La classifica: Tau Altopascio 25, Ravenna 22, Forlì 21, Lentigione 20, Sasso Marconi, Imolese e Pistoiese 19, Tuttocuoio 17, Cittadella Vis Modena e Corticella 16, Piacenza 14, Fiorenzuola 12, Prato 11, Progresso 10, United Riccione, San Marino e Zenith Prato 8, Sammaurese 4.

Giovanni Poggi