L’Imolese vuole avvicinarsi alla vetta. D’Amore: "Gara complicata, ma stiamo bene"

Dopo la scorpacciata di risultati utili consecutivi – sette, con ultimo ko datato il 7 ottobre con il Ravenna -, l’Imolese si appresta ad affrontare la seconda trasferta consecutiva sul campo dello United Riccione (oggi ore 14.30). Da un capo all’altro dell’Emilia-Romagna (dopo il trionfo di Piacenza), ma con la stessa voglia e fame di punti per tenere nel mirino i primi posti, cercando di alimentare il proprio eccellente momento di forma.

"Stiamo bene, veniamo da un buon momento e i ragazzi continuano ad allenarsi seriamente e con impegno – ha detto alla vigilia mister Gianni D’Amore, soddisfatto di come stanno lavorando i suoi, ma concentrato al massimo su un impegno che potrebbe nascondere più di un’insidia –. Arriviamo a questa partita nel migliore modo possibile, ma nonostante ciò sappiamo che ci aspettano 90 minuti complicati. Lo United Riccione ha infatti meno punti di quanti ne meriterebbe e ha sempre espresso un buon calcio. In queste settimane però ha cominciato a farli, passando attraverso risultati e prestazioni convincenti".

E a dirlo sono anche i numeri recenti, con la squadra di Loris Beoni che, grazie alle ultime due vittorie consecutive contro Sasso Marconi e Pistoiese, è volata a quota 14, abbandonando il penultimo posto e tornando in piena corsa per la salvezza.

Occhio dunque a quella che potrebbe presentarsi come una sfida-trappola anche se l’Imolese, fuori casa, ha mostrato fin qui il meglio di se: i rossoblù, infatti, sono i migliori per rendimento esterno di tutto il girone, con 15 punti conquistati in 7 partite, tradotti in 4 vittorie e 3 pareggi. E mister D’Amore, per la trasferta di Riccione, potrà contare anche sulla new-entry Nicolò Lolli, arrivato in settimana al Bacchilega.

"Sono pronto a cominciare questa nuova avventura – ha affermato il centrocampista classe 2004, cresciuto nel vivaio di Carpi e Sassuolo –. Conosco l’Imolese da avversario, l’ho affrontata spesso, anche nella passata stagione, e l’ho sempre considerata una squadra molto competitiva. Ho cominciato ad allenarmi con loro pochi giorni fa e ho trovato un collettivo molto coeso: di persona non conoscevo nessuno, ma sono stato accolto subito benissimo da tutti. Gli allenamenti sono tosti, il mister e lo staff molto preparati. Il mio ruolo? – conclude -. Mi definisco una mezzala a cui piace inserirsi e andare a fare gol, ma allo stesso tempo so come aiutare la squadra in fase di copertura. Non vedo l’ora di dare il mio contributo". I rossoblù al momento sono quinti in classifica, a solo quattro punti dalla vetta.