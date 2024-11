L’impegno del Grifone: "Non voglio distrazioni"

Il 24 novembre di due anni patron Giovanni Lamioni rilevò l’Us Grosseto. Quale migliore regalo, oggi, la truppa di mister Consonni potrebbe fare al patron se non una vittoria? A dire la verità anche un risultato positivo potrebbe andare bene visto che l’avversario odierno è il San Donato Tavarnelle di mister Bonuccelli, un ex che sicuramente avrà caricato al massimo i suoi giocatori.

"Noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, domenica dopo domenica senza fare tabelle e senza pensare troppo alla classifica – ha sottolineato il mister, Gigi Consonni –. Ma bisogna stare attenti perchè i rischi sono presenti in ogni gara dal momento che non esiste una partita facile. Dovremo essere bravi ad uscire dalla loro pressione perchè ci aggrediranno giocando molto alti e nell’uno contro uno e dobbiamo restare tranquilli imponendo il nostro gioco e sfruttando al massimo, come abbiamo fatto fino ad oggi, anche le palle inattive".

Probabile che scenda in campo lo schieramento di sette giorni fa. I convocati: Pellegrini, Piersanti, Raffaelli, Chrysovergis, Dierna, Falasca, Guerrini, Nunziati, Macchi, Possenti, Aprili, Caponi, Cretella, Sabelli, Sacchini, Addiego Mobilio, Benucci, Boiga, Fregoli, Marzierli, Riccobono, Senigagliesi. Assenti Bolcano, Grasso, Cela e Frosali. Inizio del match allo stadio "Pianigiani" di Barberino Tavarnelle alle 14.30. Arbitro Gaetano Alessio Bonasera di Enna.