L’impresa. Lo United esulta con Coghi. Primo ko per la Cdr capolista

united carpi

1

cdr mutina

0

UNITED CARPI: Guadalupi, Posponi, Kundome, Pellacani, Coghi (84’ Goldoni), Paramatti, Malagoli, Coscelli (91’ Mariconda), Jocic (75’ Anang), Nadiri, De Marino (73’ Amedei). A disp. Guzzinati, Malavasi, Majri, Gianasi, Rovatti. All. Gilioli.

CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (91’ Ognibene), Ligabue, Gualdi, Vignocchi, Ricaldone, Turci (73’ Gozzi), Caselli, Corbelli, Tagliavini A. (46’ Veneri), Panzanato. A disp. Tagliavini N., Lazzaretti, Sejdiraj, Andreoli, Hoxha, Guerrero. All. Paganelli.

Arbitro: Monaco di Bologna.

Reti: 10’ Coghi Note: ammoniti Hoxha, Kundome, Guadalupi, Posponi

L’impresa che in 12 giornate non era riuscita a nessuno la dipinge lo United Carpi. I carpigiani, reduci da 4 ko di fila e costretti al penultimo posto, infliggono a Fossoli il primo ko stagionale alla capolista Cdr Mutina (2 punti in 3 gare per la squadra di Paganelli) che comunque cade in piedi visto che il ko del Castellarano mantiene il +7 sul secondo posto, mentre per lo United il balzo permette di scavalcare Colombaro e Montombraro in zona playout. Mister Gilioli butta subito nella mischia il centrocampista 2000 Davide Coscelli ex Fidentina, Sasso Marconi e Bagnolese e in panchina c’è anche l’altro innesto Luca Amedei, difensore 2005 ex Rolo e Castelfranco, che entra nella ripresa. La gara si sblocca al 10’: angolo col contagiri di Coscelli e capocciata vincente di Coghi. Gli ospiti reagiscono con Panzanato, autore di una volée che si spegne sul fondo. Al 20’ punizione dal limite battuta da Turci, Guadalupi respinge coi pugni, mentre una decina di minuti più tardi di nuovo Panzanato sfonda a destra e serve Tagliavini, colpo di testa debole. Poco dopo De Marino per Jocic, Chiossi si oppone e con una grande uscita. Nella ripresa al 68’ da piazzato torre di Malagoli per Jocic che manca di pochissimo il tap-in vincente.

Nel finale ci provano Vacondio e Veneri senza fortuna. Al 90’ cross di Panzanato sulla destra e svirgolata di Posponi che rischia di tramutarsi in autorete. Poi in pieno recupero colpo di testa Corbelli e Guadalupi salva il prezioso successo.