L’incredibile Montarari. Dopo il Legnano e il San Marino c’è l’idea Viterbo

Sembra volerci provare ancora, l’ex presidente del Siena Emiliano Montanari. Dopo le vicissitudini bianconere, dopo l’acquisizione del Legnano, poi ceduto a Enea Benedetto, ex patron dell’Alessandria (ai grigi, già retrocessi in D, sono stati inflitti nelle scorse ore sei punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione), dopo aver acquistato il Victor San Marino, l’ingegnere romano pare interessato alla Favl Viterbo, squadra che attualmente milita nel campionato di Eccellenza laziale, tanto da aver già contattato i dirigenti gialloblù. Una notizia che si è diffusa appena qualche giorno dopo la messa in onda del servizio di Striscia la Notizia, in cui Emiliano Montanari è stato definito ‘Il flagello del calcio’, viste le sue esperienze non proprio positive nel mondo del pallone, partendo proprio dal fallimento sportivo che ha fatto precipitare la Robur in Eccellenza.