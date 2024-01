L’infermeria. Morosi, Masini e Granado sono out. La Robur deve fare i conti con le defezioni

Morosi sarà in tribuna, squalificato, come mister Magrini. Masini (foto) non potrà prendere parte alla gara perché infortunato ("Sta comunque migliorando e la prossima settimana potrebbe riprendere", ha spiegato il viceallenatore Gill Voria). Granado lo stesso, è ancora out, ma potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di domenica sul campo della Lastrigiana. La Robur, quindi, scenderà in campo con qualche defezione, ma la stessa voglia di vincere. Il 2004, senza Morosi, sarà Hagbe, che tornerà come mezzala, con Lollo in cabina di regia e Bianchi dall’altra parte. A destra della difesa, davanti alla porta sorvegliata da Giusti, tornerà allora Pagani (2003): a sinistra, riempite le caselle under, potrà quindi agire Agostinone, con la coppia centrale formata da Cavallari e Achy che ha vinto il ballottaggio con Biancon. Qualche dubbio in più per quanto riguarda il reparto offensivo, con quattro bianconeri a giocarsi le tre maglie disponibili. Se è difficile ipotizzare l’esclusione di Galligani, se sulla trequarti agirà Candido, il ballottaggio sarà tra Ricciardo e Boccardi. Se invece sulla trequarti agirà Boccardi, nel tandem offensivo, insieme all’ex San Donato Tavarnelle, ci sarà Ricciardo. I tifosi bianconeri che non hanno ancora acquistato il biglietto per la partita, potranno farlo oggi, allo stadio, dalle 13,15, orario in cui si apriranno i cancelli del Berni.