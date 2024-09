L’infortunio del portiere. Tirelli, slittano ancora gli accertamenti. La quota 2006 sarà l’attaccante Di Gianni

Ha ancora gonfiore al braccio, il giovane portiere Domiziano Tirelli e non può essere sottoposto ad accertamenti: non c’è quindi ancora certezza sull’entità dell’infortunio riportato dal bianconero domenica contro il Montevarchi e quindi sui tempi di recupero. Per almeno venti giorni, comunque, non ci sarà: a difendere la porta bianconera sarà Andrea Giusti, con il 2007 della Juniores Paolucci a fargli da vice. Il 2006, chiamato a vestire la maglia titolare (considerando la condizione non ottimale di Carbè, neanche convocato per le prime due partite dell’anno) sarà quindi l’attaccante Di Gianni. Possibile che mister Magrini (nella foto) decida di aggregare alla prima squadra qualche altro ragazzo della Juniores (impegnata sabato in casa con l’Ostiamare), per avere, se necessario, un cambio a disposizione. Se i tempi di recupero di Tirelli dovessero allungarsi particolarmente non è escluso che la società possa intervenire sul mercato, per quanto il momento non offra chissà quali possibilità. L’impiego di Di Gianni costringerà probabilmente, Giannetti alla panchina. Buone notizie invece per quanto riguarda Masini: il centrocampista, già da martedì alla ripresa degli allenamenti, è tornato a lavorare con i compagni; smaltito il risentimento muscolare che lo ha costretto a saltare Siena-Montevarchi, per la sfida con la Flaminia Civita Castellana, dovrebbe essere a disposizione.