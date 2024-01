L’iniziativa del comitato di tifosi. Orgoglio Amaranto ospita Manzo . Il presidente incontra la storia

Sarà il presidente dell’Arezzo Guglielmo Manzo il protagonista del secondo appuntamento organizzato da Orgoglio Amaranto all’interno del cartellone "Incontri con la storia", allestito per celebrare alcuni dei momenti più significativi della storia dell’Arezzo nell’anno del centenario. "Cento anni di storia, mille giorni al timone": questo il titolo della serata, che prende spunto dal secolo di vita della società amaranto e dal periodo di leadership di Manzo. L’evento è in programma per giovedì 25 gennaio, al teatro "Pietro Aretino" di via Bicchieraia. Inizio alle ore 21, ingresso libero fino a esaurimento posti.