L’iniziativa DEll’INTER CLUB ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI. Regali di Natale per i malati oncologici

Si rinnova come ogni anno il tradizionale appuntamento pre-natalizio dell’Inter Club Istituto Nazionale dei Tumori all’interno della grande struttura ospedaliere pubblica di Milano. Nella mattinata di ieri il professor Roberto Boffi (responsabile della Pneumologia e del Centro antifumo dell’Istituto Nazionale dei Tumori), i medici e gli infermieri hanno allestito nell’atrio della Fondazione IRCCS di via Venezian, la colorata bancarella per la vendita, durata tutto il giorno, di gadget sportivi (destinata ai tifosi nerazzurri e non solo) e il cui ricavato è destinato alla ricerca contro il cancro. Stessa iniziativa sarà replicata venerdì 15 pressso l’Istituto neurologico Besta

Non solo. Nel primo pomeriggio un regalo speciale è stato fatto ai tanti malati oncologici (circa 200) che ogni giorno transitano dalla sala d’attesa del Day Hospital: un televisore da 50 pollici. La consegna è stata fatta da parte del Presidente dell’Inter Club Istituto Nazionale dei Tumori Maria Luisa Amati insieme al consiglio direttivo, alla d.ssa Katia Dotti e alla d.ssa Miriam Fink dell’Oncologia Medica. L’Inter Club Istituto Nazionale Tumori accoglie tra i componenti maestranze, degenti (tra cui, purtroppo, molti bambini e ragazzi) e pubblico normale.

G.M.