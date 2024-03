L’iniziativa. E’ nato un album con le figurine del Siena vincitore

Tra le iniziative di festeggiamento del ritorno del Siena in serie D ce n’è stata una a sorpresa, particolarmente gradita dai giocatori e dall’allenatore Lamberto Magrini: un album di figurine che, proprio come un album di foto di famiglia, rimarrà come riferimento condiviso nella memoria degli ‘eroi’ bianconeri. Il risveglio del Siena dall’incubo dell’Eccellenza non poteva che suscitare entusiasmo nella tifoseria e in città. Durante la partecipata e vivace serata alla Pania, che si è tenuta a sole 48 ore dalla matematica promozione, i nicchiaioli hanno regalato due copie di un album di figurine con le foto di tutti i giocatori e dello staff, a mister Magrini e a Lorenzo Lollo, che la sua figurina l’aveva già avuta come giocatore di serie A nel Carpi. Il presidente della Pania, Marco Meini, ha spiegato che la realizzazione dell’album del Siena vincitore, voleva essere "un atto di riconoscenza e di buon augurio per il cammino della Robur e dei bianconeri".