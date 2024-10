L’iniziativa - L’atleta ospite della Scuola calcio per il celebre premio. Rocco, la Settignanese ha incoronato Fabbri

Tantissimi giovani della Scuola calcio ‘Ferruccio Valcareggi’ della Settignanese hanno festeggiato il campione del lancio del peso Leonardo Fabbri, che ha ricevuto il Premio Nereo Rocco. Sui nuovi campi in erba sintetica dell’impianto comunale, accanto al Centro Tecnico di Coverciano, la cerimonia si è svolta in una splendida coreografia di colori rossoneri con la consegna dell’importante riconoscimento. Fabbri è stato sollecitato dalle domande dei giovani calciatori, con particolare rilevanza ai suoi trascorsi nel settore dell’atletica leggera, alla passione e ai valori dello sport e all’importanza di crescere in un ambiente sano ed educativo. Da ricordare che Fabbri non era stato presente al gran galà dei premi Nereo Rocco perché impegnato in una manifestazione internazionale.

Erano presenti sui campi della Settignanese il nuovo assessore del Comune di Firenze Jacopo Vicini, il presidente regionale della Toscana Figc-Lnd Paolo Mangini, il personaggio calcistico di spicco Furio Valcareggi, insieme al direttivo delle Settignanese con in testa il presidente Maurizio Romei, i vicepresidenti Massimiliano Quadri e Stefano Fani, il presidente della Scuola calcio Carlo Scarzanella e il dirigente Alvaro Buzzi. Presenze di prestigio lo staff tecnico dell’attività di base della Settignanese con tanti ex campioni fra i quali Roberto Galbiati, Alessio Tendi, Mario Faccenda, Andrea Rocchigiani e Luciano Bartolini, oltre agli altri istruttori e il ds Andrea Gorgi.

"Il consiglio direttivo della Settignanese - afferma il presidente Maurizio Romei - ha attribuito il premio Nereo Rocco Città di Firenze a Leonardo Fabbri, ex aequo con Larissa Iapichino, per meriti sportivi e per aver rappresentato la nostra città nel mondo. Leonardo ha conquistato il titolo di campione europeo a Roma nel giugno 2024, con medaglia d’oro nel lancio del peso. E tanti sono gli altri suoi successi, da tutti ritenuto campione nello sport e nella vita".

Francesco Querusti