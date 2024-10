L’iniziativa. Vismederi Costone e Robur a cena insieme: "Evento nel segno dell’appartenenza»

Vismederi Costone e Robur a cena insieme. La squadra gialloverde parteciperà a una cena con una rappresentanza del Siena Fc e del Siena Cf stasera, in un incontro all’insegna dell’amicizia. L’evento, che avrà luogo nella sede dei Fedelissimi, in viale Europa, punto di riferimento per tutti i tifosi bianconeri, rappresenta a suo modo un evento storico. La cena, fissata per le 20, sarà aperta ai sostenitori delle squadre. A spiegare il senso dell’iniziativa, Emanuele Montomoli (foto), presidente della Vismederi Costone: "Abbiamo voluto organizzare questo incontro per ribadire il nostro forte senso di appartenenza a Siena – le sue parole –. Il Siena Calcio è una delle realtà che ha maggiormente valorizzato il nome della nostra città nel corso degli anni, unendo generazioni di appassionati sportivi senesi". "L’idea è nata qualche tempo fa – aggiunge Montomoli – quando un gruppo di giocatori bianconeri ha assistito a una nostra partita. Da quel momento sono iniziati i dialoghi con una società seria e motivata. La convinzione condivisa è che l’unione faccia la forza. Una comunità che sa fare squadra e restare unita è una comunità più forte. Speriamo che questa sia solo la prima di molte serate e che questo rapporto di amicizia possa durare a lungo". Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare telefonicamente il numero 366.4053060.