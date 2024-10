Lo United non punge. Pari con il Fiorenzuola

FIORENZUOLA

0

UNITED RICCIONE

0

FIORENZUOLA (3-5-2): Gilli; De Ponti, Ronchi, Bran (dal 30’ s.t. Niccollai); Censi (dal 36’ s.t. Fontana), Lauciello (dal 36’ s.t. Sette), Finardi (dal 33’ s.t. Tringali), Trovade, Mosole; Merkaj (dal 25’ s.t. Gozzerini), Oboe. A disp.: Ansaldi, Ghibaudo, Concari, De Simone. All. Cammaroto

UNITED RICCIONE (3-4-1-2): Kiri; Pericolini, Ricozzi, Santoni; Mezzasomma (dal 47′ s.t. Fontana), Likaxhiu, Diambo (dal 32’ s.t. Tentoni), Bontempi; Barsotti; Ortolini, Mbakogu (dal 25’ s.t. Sollaku). A disp. Bulgarelli, Vacca, Madonna, Gaffuri, Napolitano, Mariani). All. Beoni

Arbitro: Iacopetti di Pistoia

Note: spettatori 200 circa. Angoli 2-4. Ammoniti mister Cammaroto, Pericolini, Ronchi e Ricozzi.

Bruttissima partita, senza vere e proprie occasioni da rete e nessuna emozione per 90 minuti di modestia tecnica che hanno fruttato un inevitabile 0-0. Lo United Riccione ha avuto il merito di limitare gli spazi alla manovra avversaria, mostrando in campo un leggero predominio territoriale in avvio, ma nessun pericolo vero per Gilli con il Fiorenzuola che ha faticato nel tentativo di occupare la metà campo avversaria. Prima mezz’ora priva di emozioni e rossoneri incapaci di arrivare negli ultimi venti metri dove il Riccione, per l’occasione schierato a tre difensori, ha controllato agevolmente i timidi tentativi valdardesi. Non ha fatto meglio l’undici di Beoni, mai in grado di innescare a dovere il duo Mbakogu-Ortolini, sorvegliato a vista dal pacchetto arretrato piacentino. Nel finale di frazione, più incisivi gli uomini di Cammaroto, ma senza graffiare: unico brivido, si fa per dire, una punizione di Finardi calciata verso i pali dal lato sinistro dell’area e pallone stoppato nei pressi della linea di porta. Nel finale, la sola potenziale palla gol, mandata al macero da Merkaj, abile nell’involarsi dopo un goffo tentativo di anticipo di Pericolini, ma poi incapace di finalizzare, optando per un assist impreciso a centro area.

Il portiere romagnolo Kiri ha invece sporcato i guanti sono al 43’, sul diagonale secco di Censi, abile nel trovare spazio in piena area di rigore. Stesso copione nella ripresa, con tanti errori tecnici su ambo i fronti, il più grave quello di Oboe all’11’ sul traversone radente da destra di Censi: tentativo di prima intenzione dal dischetto dell’area e liscio clamoroso. Gara assolutamente priva di spunti e nemmeno le sostituzioni dei due tecnici hanno dato una svolta. Per lo United un punto che comunque muove la classifica.