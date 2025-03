L’Intercomunale si rilancia per la salvezza. Ora l’obiettivo dei playout è possibile

Nel giro di novanta minuti la stagione dell’Intercomunale Monsummano sembra essere cambiata. È bastato vincere il match sul campo dell’Urbino Taccola e tendere l’orecchio verso i campi delle dirette concorrenti, mentre arrivavano una serie di risultati utili e a favore, per iniziare a intravedere una via d’uscita da una situazione che fino a qualche giorno fa sembrava irreparabile. Il 2-0 firmato Guarisa e Maiorana permette alla squadra monsummanese di festeggiare la vittoria numero quattro di questa stagione difficile e di salire a quota 21 punti nel girone A di Promozione. La sconfitta per 3-1 subita dal Firenze Ovest sul campo della Lunigiana Pontremolese e i due pari per 0-0 venuti fuori dai match salvezza Valdinievole Montecatini-Casalguidi e Marginone 2000-Viaccia, hanno portato gli amaranto al terzultimo posto, con un ritardo adesso di soli quattro punti dalla squadra fiorentina. Insomma, l’orizzonte sembra essersi un po’ rasserenato dopo settimane complicatissime, nelle quali sono arrivati solo bocconi amari da deglutire, con anche il secondo esonero stagionale, quello di Scintu.

La società ha salutato con gioia il successo ottenuto sul campo di una squadra tosta e caparbia come l’Urbino Taccola, che in casa quest’anno aveva battuto San Giuliano, Cubino, Lunigiana Pontremolese e Pietrasanta. Però la testa del gruppo Intercomunale è rivolta già ai prossimi difficili match contro Forte dei Marmi, Real Cerretese e Lunigiana Pontremolese, dove il Monsummano si giocherà tutte le chance che ha di andare ai playout. Soddisfatto anche il centrocampista monsummanese Matteo Moncini, che ha commentato così la vittoria ottenuta ad Uliveto Terme: "Siamo felici. Non era semplice conquistarla, ma ci siamo riusciti, al termine di una gara che si è messa subito bene per noi. Adesso dobbiamo giocare al massimo questi ultimi tre match. Dobbiamo arrivare in tutti i modi ai playout. Se dovessimo giocarli in casa sarebbe anche meglio, ma la cosa più importante ora è di andare a farli".

Simone Lo Iacono