L’intervista. Achy: "Volevamo riscattarci dopo il ko. Ora dobbiamo riprendere il cammino»

"Volevamo riscattarci, dopo il ko di Terranuova Bracciolini, ma la prestazione non è bastata". A parlare il difensore bianconero Emmanuel Achy (foto). "Siamo stati condannati da due episodi – ha spiegato a Radiosienatv –. In Serie D quando commetti un errore lo paghi a caro prezzo. Dopo il primo gol, comunque, abbiamo provato a reagire, da squadra, e abbiamo creato diverse occasioni; nella ripresa lo stesso. Fino alla fine abbiamo cercato di rimetterla in piedi. Ora dobbiamo soltanto concentrarci sul lavoro, per riprendere il cammino, già dalla prossima partita".

"Quando perdi è normale che qualcosa non va e deve essere aggiustato – ha aggiunto –: l’anno scorso non abbiamo mai incontrato delle difficoltà. Ci sta che i tifosi siano dispiaciuti, noi stessi siamo molto amareggiati: siamo il Siena. Magari all’inizio riuscivamo a vincere anche non giocando bene, nelle ultime due gare il risultato non è arrivato e alla fine la gente guarda a quello. Ed è difficile giudicare la prestazione, che contro la Fulgens Foligno c’è stata, quando perdi 2-0. Eppure – conclude – abbiamo creato tanto, negli highlights degli avversari ci sono due azioni… Poi alla fine hanno avuto delle chance per arrotondare, ma perché noi ci siamo sbilanciati. In ogni caso serve qualcosa in più. A Figline dobbiamo vincere, tutti insieme".