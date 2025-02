L’intervista al tecnico bianconero... e la “baruffa“ ai cancelli degli spogliatoi. Amoroso: "Per i playoff c’è ancora tempo». A fine gara diverbio fra Remedi e gli ultras

Il Viareggio è arrivato a questa partita con assenze pesanti mentre il Real FQ aveva tutti a disposizione. Ma questo non deve essere un alibi. Mancavano Bertacca (strappato... e chissà se rigiocherà in stagione con le zebre visti gli impegni previsti col beach soccer), Goh (squalificato 6 giornate... ma la società ha depositato preavviso di reclamo), Morelli, Frroku e Sorbo oltre ad avere Bibaj a mezzo servizio. Il tecnico Christian Amoroso, addosso al quale iniziano a piovere critiche dalla tifoseria viareggina (che non risparmia la dirigenza per le scelte fatte... e ieri poi alcuni ultras hanno avuto un diverbio a fine partita con Remedi), commenta così la 2ª gara a fila persa: "Nonostante la grande emergenza il Viareggio ha fatto una buona partita, tenendo bene il campo e cercando delle soluzioni offensive. Continuiamo a far fatica negli ultimi 20 metri. Dovevamo sbloccarla noi. E invece l’hanno fatto loro. Sapevamo che se fossimo andati in svantaggio poi sarebbe stata dura recuperarla, non avendo cambi. Ci sono ancora 7 partite per rientrare nei playoff. La squadra sta lavorando bene durante la settimana".