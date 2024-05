L’intervista. Giannetti: "Tornare?. L’interesse da parte mia c’è»

Si rincorrono da tempo le voci di un possibile ritorno di Niccolò Giannetti in bianconero. All’attaccante, al momento impegnato con la Carrarese nei play off di Serie C, la possibilità non dispiace affatto. "Premesso che le cose si fanno in due – ha spiegato a Radiosienatv –, se ci dovessero essere i presupposti valuterei sicuramente una proposta della società. L’interesse da parte mia c’è". "In passato ci sono stati contatti, purtroppo per varie vicissitudini non c’è stata la possibilità di tornare – ha proseguito Giannetti – ma è una cosa che ho sempre voluto: l’addio è stato particolarmente doloroso, ma non l’ho mai considerato una fine e mi sono posto l’obiettivo, un giorno, di tornare. Gli anni passano, ma ci spero sempre".

Il senese ha seguito da vicino la marcia trionfale della Robur. "Faccio i complimenti a tutti perché vincere non è semplice, farlo da imbattuti è quasi incredibile. E’ stata una cavalcata pazzesca: la squadra era molto, molto forte per la categoria, ma è stata assemblata a campionato iniziato. Il ritorno al Franchi? Mi ha fatto piacere, meno le immagini del campo che non era messo benissimo dopo un anno di inattività. Un premio per la squadra, ma credo anche un segnale per i tifosi e la città".