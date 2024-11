L’intervista. Il neo tecnico gongola: "Lavorato sulla testa. La tenuta migliorerà»

La cura-Villa funziona: la Pistoiese gioca finalmente da squadra. Primo tempo brillante, secondo di sofferenza, con tutti i calciatori ad aiutarsi. Il lavoro, soprattutto psicologico, del nuovo tecnico arancione ha iniziato a dare i primi frutti. "In una settimana non si può fare tutto – esordisce –: abbiamo agito principalmente sulla testa, parlando molto con i giocatori. Che in campo hanno risposto molto bene: una bella prima frazione di gioco, nella quale avremmo potuto arrotondare il punteggio, una seconda di sofferenza, ma le vittorie più esaltanti e preziose sono proprio quelle sofferte. Ora dobbiamo allungare i nostri primi 45 minuti, portandoli a 90. Quando avremo le gambe giuste, potremo giocare anche con un modulo differente. Ma buona la prima".

Lo ricordavamo avanti generoso, di cuore e sostanza, l’abbiamo ritrovato allenatore tutto d’un pezzo. Anche quando risponde, in modo simpatico ma deciso, a Sparacello, l’autore del gol da 3 punti. Alla punta, che a proposito della sostituzione in avvio di ripresa aveva risposto ("Avrei potuto continuare, ma è giusto che il mister faccia le sue scelte"), replica. "Sparacello era stanco. Ha giocato 25’ veramente bene, poi 10 di inerzia e nel finale ha fatto fatica. Gliel’ho detto negli spogliatoi. Nel mio calcio, i primi difensori sono gli attaccanti: chi è subentrato, ha fatto bene". Poi elogi ai tifosi ("Mi hanno accolto benissimo, ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine: sono il dodicesimo uomo in campo") e a Maloku, la novità dell’undici iniziale. "Con me, chi si allena bene, gioca: meritava di scendere sul terreno di gioco".

Gianluca Barni