L’Invicta torna a sorridere. Battuta 3-0 la Sestese

Torna al successo l’Invicta nel campionato di serie B maschile che si prende anche la seconda posizione. La formazione di coach Fabrizio Rolando, davanti al pubblico amico di Marina di Grosseto, domina la Pallavolo Sestese e torna a correre in campionato ottenendo un 3-0 netto contro la Sestese. Risultati dei set che parlano da soli, con la squadra di Rolando da subito in controllo del match, vinto 25-15, 25-19, 25-19. Eppure la vittoria dei grossetani è stata più combattuta di ciò che dice il punteggio. I biancorossi hanno giocato con autorità dimostrando di avere assorbito molto bene le fatiche della gara precedente in casa dello Spezia. Tutta la squadra ha girato bene e a turno Pellegrino e compagni hanno fatto valere le loro doti tecniche. Bene il servizio, bene la ricezione, e di conseguenza anche gli attaccanti grossetani hanno saputo colpire bene gli avversari che erano arrivati a Marina di Grosseto consapevoli della forza del team capitanato da Alessandrini.

"E’ stata una bella partita – ha detto a caldo il presidente Andrea Galoppi –. Onestamente dopo il ko di Spezia non mi aspettavo di fare una bella prestazione così. Abbiamo dominato tutti e tre i set. La prossima di campionato sarà ancora in casa, contro Spezzanese Volley che è una squadra attrezzata. Speriamo di poter fornire una prestazione come questa". Con questa vittoria la formazione grossetana sale a quota 7 punti in classifica dopo tre giornate, posizionandosi al secondo posto.