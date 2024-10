L’Isolotto compie 50 anni. Mezzo secolo di successi

L’Unione Polisportiva Isolotto compie 50 anni. Un anniversario di grande importanza che il club biancorosso festeggerà sabato dalle 10,30 alla Limonaia di Villa Strozzi in via Pisana 77. Un’occasione per unire passato e presente con un evento celebrativo e tanti invitati. Allestita una ricostruzione storica fatta di immagini per le attività svolte e per ringraziare chi ha dedicato e dedica tempo e passione per la crescita del club in stretto legame col territorio.

"Fondata nel 1974 l’Up Isolotto - ricorda il presidente Giovanni Biondi - compie i primi passi sui campi dell’Audace Legnaia e del Club Sportivo, fino al 1982 anno del taglio del nastro (nella foto con l’allora presidente della Fiorentina Ranieri Pontello e l’allora assessore allo sport Amorosi) dell’impianto sportivo comunale di via Pio Fedi. Dal 1986 al 1995 sotto la presidenza di Elio Boschi la società ottiene ottimi risultati a livello e giovanile, nelle cui squadre militano campioni come Flachi e Brienza".

Inoltre Biondi ricorda: "Nel 2004 con l’arrivo di Mauro Pieroni si cercò di dare nuovo impulso potenziando la scuola calcio e ristrutturando l’impianto. Nel 2014 la guida della Polisportiva passa ad Alessandro Parigi che riorganizza l’apparato amministrativo e potenzia il consiglio direttivo, conquistando la Prima categoria nel 2015/’16 con una squadra prevalentemente di ragazzi del vivaio".

Infine nel maggio 2020 è eletto presidente Giovanni Biondi sotto la cui direzione saranno celebrati i primi 50 anni della storia della Polisportiva Isolotto.

Francesco Querusti