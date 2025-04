L'Isolotto trionfa in Seconda categoria e torna in Prima con Borghini

L’Isolotto ha festeggiato la vittoria del campionato di Seconda categoria e il ritorno, a un anno di distanza, in Prima categoria. Una stagione fantastica con i biancorossi di via Pio Fedi indiscussi dominatori del girone E. Il quotato ed esperto allenatore Paolo Borghini detto Pippo, ex Club Sportivo, ha guidato dalla panchina un gruppo di valore e uniti da amicizia e spirito di gruppo. L’Isolotto ha conquistato il primo posto con un eccellente curriculum: 21 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, gol fatti 61 e gol subiti 28. Il presidente Giovanni Biondi, i vice presidenti Alessandro Parigi e Gino Fantechi, il direttore generale Claudio Guarducci e tutto lo staff societario stanno lavorando per far crescere sempre più il glorioso sodalizio, sia nei dilettanti che nel settore giovanile.

Una squadra che ha dettato legge ed era stata costruita per essere protagonista, in un perfetto mix di esperienza e gioventù. Il progetto di calcio di Borghini, oltre al bel gioco, si basa su serietà, rispetto delle regole e degli avversari e attaccamento alla casacca, fondamentali per creare una formazione vincente in un clima ottimale.

"Già dalla prossima settimana avremo un incontro - afferma il vicepresidente, Parigi - col confermato mister Borghini, per studiare i programmi futuri riguardanti formazione e strategie. Prevista la conferma della gran parte della rosa e l’aggiunta di 4/5 elementi per alzare il livello tecnico della squadra che andrà ad affrontare un campionato di categoria superiore dove vorrà essere protagonista. Dovremo mantenere un profilo economico sostenibile, valorizzare qualche giovane del settore giovanile e scendere in campo con entusiasmo. Ringrazio giocatori, staff e società per impegno e passione".

La rosa. Portieri: Francesco Cosi, Michelangelo Iumento, Lorenzo Landini, Niccolò Marcucci. Difensori: Niccolò Ariani, Gabriele Girardi, Matteo Pascoli, Lapo Salucci, Leonardo Vanzi, Lorenzo Pollini. Centrocampisti: Antonio Pettini, Gabriele Bercigli, Lorenzo Morandi, Jonathan Palloni, Eddy Cauraro, Andrea Sarri. Attaccanti: Cosimo Marcos Cariulo, Niccolò Virgili, Mattia Lombardini, Andrea Pascoli, Niccolò Sponsa, Alessio Di Pasquale. Allenatore Paolo Borghini, preparatore dei portieri Michele Santini. Dirigenti: Alessandro Parigi, Renato Di Costanzo, Roberto Biondi, Fulvio Zanderigo. Capocannoniere è stato Andrea Pascoli con 14 gol, seguito a 7 reti dallo storico capitano Alessio Di Pasquale che da quando aveva sette anni ha sempre giocato nell’Isolotto. Molto bene i giovani anno 2003/’04 che hanno contribuito alla vittoria schiacciante del campionato, quali Mattia Lombardini, Jonathan Palloni e Edy Cauraro.

Francesco Querusti