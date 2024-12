US Livorno-Figline 3-1, vittoria importantissima

Livorno, 22 dicembre 2024 – Vittoria importantissima per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro il Figline vince per 3-1. Gli amaranto, nell’ultima gara in casa del 2024, partono fortissimo e trovano la prima rete al 25esimo con Marinari, raddoppiando poco dopo con Rossetti. Nel secondo tempo gli ospiti approfittano di un leggero calo per segnare l’uno a due con Milli, ma a un quarto d’ora dalla fine della gara Calvosa cala il tris definitivo. Mister Paolo Indiani opta per il consueto 3-4-2-1 con Filippo Tani in porta seguito dal braccetto difensivo composto da Duccio Brenna, Giacomo Siniega e Giacomo Risaliti. A centrocampo sugli esterni confermati Jacopo Marinari e Alessandro Calvosa con Zaccaria Hamlili e Filippo Bellini in mezzo al campo. Sulla trequarti invece ancora avanti con Federico Russo e Vieri Regoli con Simone Rossetti nel ruolo di punta centrale. Partono subito fortissimo gli amaranto che dopo un solo minuto sfiorano la rete con Rossetti che calcia di poco a lato. Padroni di casa a trazione anteriore, al quinto minuto un’altra doppia chance con Bellini, che colpisce il palo, e Marinari, murato sulla respinta dalla difesa ospite. La rete è però matura e al 23esimo l’US Livorno passa in vantaggio con Marinari che appoggia in rete un traversone perfetto di Calvosa. Le azioni continuano e soltanto il portiere del Figline Pagnini impedisce un margine più ampio opponendosi ai tiri di Regoli e Rossetti. Quest’ultimo però, superata la mezz’ora, trova la rete del raddoppio con un bel colpo di testa su corner. Dopo altre occasioni del Livorno, concluse con un nulla di fatto, il primo tempo finisce sul punteggio di 2-0 con la squadra di mister Paolo Indiani completamente in controllo della gara. La seconda frazione riparte con una momentanea sospensione, durata poco più di un minuto, a causa di un blackout all’impianto di illuminazione. Gialloblù che non si danno assolutamente per vinti alzando il baricentro. Scattata l’ora di gioco il Figline accorcia le distanze con Milli, bravo a sfruttare un’ingenuità degli amaranto per segnare a tu per tu con Tani. Figline che prova a dare il tutto per tutto e sfruttare il momento no degli amaranto con Francalanci che, da pochi passi, spreca malamente. Livorno che però reagisce e trova la rete del tris con Calvosa che da fuori area lascia partire un tiro imprendibile per il portiere avversario. I minuti passano e gli amaranto si avviano verso il novantesimo gestendo benissimo il risultato. Una vittoria importante che permette così al Livorno di mantenere i cinque punti di vantaggio sul Grosseto, vittorioso a Siena.

Tabellino

US Livorno (3-4-2-1): Tani; Risaliti, Brenna, Siniega; Marinari (87' Ndoye), Hamlili (77' Luci), Bellini, Calvosa (77' Parente); Regoli (71' Bonassi), Russo (61' Dionisi); Rossetti. A disposizione: Ciobanu, Fancelli, Frati, Arcuri. All. Indiani

Figline (3-5-2): Pagnini; Nobile, Ciraudo, Simonti; Francalanci, Borghi (77' Bartolozzi), Torrini (23' Zellini), Milli, Aprili; Bruni, Ciravegna (84' Nyamsi). A disposizione: Daddi, De Pellegrin, Noferi, Gozzini, De Ferdinando, Fiaschi. All. Brachi

Arbitro: Palmieri di Avellino

Reti: 25' Marinari, 37' Rossetti, 57' Milli, 73' Calvosa

Note: angoli 8-4, ammoniti Risaliti, Bruni, Rossetti, Hamlili; recupero 2'+5'