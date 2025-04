Atletic Cdr Mutina conquista l'Eccellenza con vittoria a Nonantola

la pieve nonantola

cdr mutina

LA PIEVE N.: Calzati, Tudini, Passerini (67’ Diallo), Timperio (67’ Erihioui), Gobbi, Casarano, Esposito, Zanoli (77’ Parrini), Carpeggiani, Montorsi, Margotta (67’ Gilli). A disp.: Ortensi, Pepe, Bevini, Iazzetta, Boriani. All. Barbi

CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio, Ognibene, Gualdi, Muratori, Ricaldone, Turci (91’ Ligabue), Caselli, Teggi (86’ Vignocchi), Hoxha, Gollini. A disp.: Schena, Guerrero, Sejdiraj, Lazzaretti, Cavani, Veneri, Corbelli. All. Paganelli

Arbitro: Bellini di Modena

Reti: 46’pt (rig.) Montorsi, 46’ Caselli, 56’ Teggi

Note: ammoniti Margotta, Hoxha, Gollini, Ricaldone, Erihioui

La festa è a Nonantola per l’Atletic Cdr Mutina. Con un successo in rimonta, il numero 23 in 32 gare, gli ’orange’ coronano una cavalcata strepitosa e bussano per la prima volta alla porta dell’Eccellenza. È festa grande per la squadra di mister Andrea Paganelli, costruita con sagacia dal debuttante ds Pier Francesco Pivetti a cui in estate il patron Gian Lauro Morselli ha consegnato le chiavi del progetto nato nel 2019 quando la Mutina Sport dell’imprenditore ex Modena e Rosselli, titolare di Emiliana Serbatoi, si era unito alla Città dei Ragazzi del presidente Giovanni Maggi.

Dopo aver sprecato il primo match point sette giorni fa, a Nonantola contro una Pieve a caccia di punti playoff sarebbe bastato un pari o anche un ko se la Sanmichelese non avesse battuto (come poi è successo) lo United Carpi. E l’avvio è stato in salita, con i pievani avanti nel recupero del primo tempo grazie al rigore di Montorsi (mano in area di Turci). Nella ripresa però dopo pochi secondi dal corner di Hoxha il colpo di testa vincente di Caselli vale l’1-1 e al 56’ cross del solito Hoxha per Teggi che tutto solo appoggia in rete di testa. Al 71’ Teggi prova a superare Calzati in uscita ma la palla termina alta, poi al 94’ la traversa salva l’Atletic Cdr sulla punizione di Carpeggiani. Ma la grande festa da Eccellenza sarebbe scattata lo stesso anche col 2-2.

Davide Setti