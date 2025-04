Bungaja regala al Mezzolara la vetta solitaria nel girone B di Eccellenza

E’ servita una zampata di Bungaja in pieno recupero, al Mezzolara di Nicola Galletti, per avere la meglio 3-2 del Gambettola e per issarsi così in solitaria in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza.

Grazie a questo fondamentale successo interno, ottenuto come detto in zona Cesarini, il team biancazzurro si trova ora in testa alla graduatoria con due lunghezze di vantaggio sulla coppia di seconde formata dal Pietracuta (vittorioso 2-0, tra le mura amiche, contro i ferraresi del Sant’Agostino) e dal Tropical Coriano (che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 esterno sul terreno di gioco del Solarolo).

Ormai fuori dai giochi, visto che all’appello mancano solo due giornate, è il Castenaso di Fabio Rizzo che, complice il pareggio a reti bianche maturato nel derby andato in scena sul campo del Medicina Fossatone, si trova ora in quarta posizione a meno quattro dalla vetta.

Per quanto riguarda le altre bolognesi che militano in questo raggruppamento, l’Osteria Grande di Vito Melotti ha strappato un ottimo 3-2 in rimonta sul campo del Vis Novafeltria ed è così riuscito ad agganciare il sestultimo posto in classifica mentre il già retrocesso Granamica è caduto 4-0, a domicilio, contro il Sanpaimola.

Nel girone A, si sono forse definitivamente spenti i sogni playoff dello Zola Predosa di Nicola Zecchi che, sconfitto 3-1 in casa del Rolo in piena bagarre per non retrocedere, si trova ora settimo in graduatoria a quota 53 punti.