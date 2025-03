Lo Jolo pareggia ma si mangia le mani. Pietà e Montemurlo ko, sorride il Poggio

Mancano adesso centottanta minuti al termine della "regular season". E la ventottesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, andata in archivio proprio ieri, porta giocoforza le formazioni di Prato e provincia a tracciare un bilancio in vista dell’ultimo (duplice) scatto che può fare la differenza fra un’annata da incorniciare ed una da dimenticare.

Iniziando dal girone D di Prima Categoria, con lo Jolo che non è riuscito ad andare oltre il 2-2 sul campo del Novoli. La formazione di coach Ambrosio resta terza, ma non è riuscita ad approfittare del CSL Prato Social Club che ha compiuto una mezza impresa bloccando sullo 0-0 la capolista Settimello. Il Prato Nord ha di fatto festeggiato la salvezza grazie all’1-0 esterno nella tana della Virtus Rifredi ormai retrocessa (con gol di Lunardi). Ed occhio al Maliseti Seano, che dopo un primo scorcio stagionale da incubo sta viaggiando verso la permanenza in categoria: una doppietta di Ndoye ed un acuto di Simeone ha griffato il 3-1 nel derby con un Casale Fattoria che adesso rischia concretamente (e che dovrà riscattarsi al più presto).

Scendendo in Seconda Categoria, si riaprono i giochi nel girone C: la Pietà è stata infatti sconfitta al Fantaccini dal San Niccolò (1-0). I ragazzi di Trupia restano al comando, ma adesso hanno un solo punto di margine sugli aglianesi e non possono davvero più sbagliare. E’ caduto anche il Montemurlo, impegnato nel difficile confronto diretto con la Montagna Pistoiese: il club di San Marcello Piteglio ha capitalizzato al massimo il fattore-campo imponendosi per 2-1. Pareggio a reti bianche fra Galcianese e Chiesanuova, che serve relativamente ad entrambe. Salto avanti del Tavola, che rifilando un netto 5-0 al Vernio ormai retrocesso si è riportato sopra la linea di galleggiamento. Idem dicesi del Mezzana, che ha vinto per 3-2 violando il terreno di gioco del Cintolese.

Dovrà invece fare uno sforzo ulteriore la Valbisenzio, che forse per l’importanza della posta in palio non è riuscita a segnare nello scontro-salvezza con l’Olimpia Quarrata. E si chiude così con il girone F, dove il Poggio a Caiano può intanto sorridere: il 3-1 contro il Monterappoli riporta i poggesi di Marchetti in prima posizione, anche grazie al pareggio della capolista Daytona. Stesso punteggio con cui la Virtus Comeana, sempre più quarta in graduatoria, ha regolato a domicilio il Sesto. Gelsumini e Di Gioia hanno messo per la Polisportiva Naldi la firma sotto il 2-2 sul campo del Real Peretola, mentre La Querce ha quasi ipotecato la salvezza in virtù del 2-0 sull’Avane (e il San Giusto ha pareggiato per 1-1 con il Doccia).

Giovanni Fiorentino