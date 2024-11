Lo Jolo pareggia nello scontro al vertice. Il Poggio fa tris ed è a un passo dalla vetta

L’undicesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria si è chiuso ieri, dando ampio spazio a sorprese. E fra chi può festeggiare e chi si trova a doversi leccare le ferite per ripartire al meglio, è tempo per le formazioni di Prato e provincia di fermarsi un attimo a tirare le somme per pianificare le prossime uscite. Iniziando dalla Prima Categoria, con un girone D che una volta tanto rappresenta una nota dolente per le pratesi. Limita comunque i danni lo Jolo: un rigore di Bettazzi ha garantito l’1-1 nello scontro al vertice con il Settimello, evitando la fuga della capolista e tenendo così la vetta nel mirino. Casale Fattoria – CSL Prato Social Club metteva di fronte due sodalizi cui avrebbe senz’altro fatto comodo vincere per dare una scossa alle rispettive classifiche. Anche per l’importanza della posta in palio è emersa tuttavia una gara "tirata", chiusasi sull’1-1. Il Prato Nord è caduto al Galleni: Lunardi ha segnato, ma il Quarrata dell’ex-Jolo Diodato capace di passare per 2-1. E dovrà riscattarsi in tempi brevi anche il Maliseti Seano, regolato dalla Gallianese (3-1). Scendendo in Seconda Categoria, eccoci al girone C: giochi (più) aperti? Sì e no, perché il Mezzana di Donnini è riuscito a stoppare sull’1-1 la capolista San Niccolò, ma la Pietà non ne ha approfittato perdendo in casa con la Virtus Montale (vittoriosa per 2-0). La nuova seconda forza del raggruppamento è il Chiesanuova in virtù dell’1-0 inferto allo Scirea al Cintolese concorrente (gol di Lucchesi) Ma risalgono anche le quotazioni della Galcianese, a seguito del 3-2 casalingo fatto registrare su un Vernio sempre più pericolante. Che non sia stata una giornata fortunata per le squadre della Vallata si intuisce anche dal 3-1 con cui il Montemurlo ha vinto contro la Valbisenzio, tra l’altro (Ferri Gaddafi e Perna da un lato, Mazzola dall’altro). Brunelli ha poi segnato per il Tavola, ma l’Olimpia Quarrata ha vinto 2-1.

Nel girone F, a stappare lo spumante è il Poggio a Caiano: con il 3-0 esterno imposto al San Giusto lancia i poggesi di coach Marchetti ad un solo punto dal vertice anche grazie all’assist involontario fornito da La Querce, che è riuscita a fermare sul 2-2 la capolista Sesto (grazie ad un bis di Shtjefni). Stesso risultato, quest’ultimo, fatto registrare dalla Virtus Comeana contro il Daytona, con i comeanesi che sono quindi usciti da Campi Bisenzio con un punto che tutto sommato fa vedere il bicchiere mezzo pieno. Pareggio infine anche per la Polisportiva Naldi: Gelsumini ha messo la firma sotto l’1-1 casalingo dei ragazzi di Celadon contro il Santa Maria.

Giovanni Fiorentino