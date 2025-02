Lo scontro al vertice deciso da Fatini (doppietta) e Bambi. La Floriagafir balza al comando. Tre reti e sorpasso sul Vaglia

FLORIAGAFIR3VAGLIA0

FLORIAGAFIR: F. Merendi, Navarria, Baglini, Biondi, Pratesi (cap.), E. Merendi, Biagini, Durazzi, Bambi, Fatini, Giusti. A disposizione: Innocenti, Forlucci, Piccini, Scalella, Chiavacci, Amato, Tramonti, Ormi, Nesi. Allenatore Francesco Fiorindi.

VAGLIA: Bellanza, Sequi, Benvenuti, Rapi, Dalu, Berni (cap.), A.Hoxha, Barracco, E. Hoxha, Romano, Caneschi. A disposizione: Commentale, Spighi, Ulivi, Riina, Incagli, A. Pompili, Pineti, Pierli, Mordini. Allenatore Matteo Falleri.

Arbitro: Pancani di Firenze.

Marcatori: 20’ e 75’ Fatini, 25’ Bambi.

FIRENZE – La Floriagafir vince 3-0 lo scontro al vertice col Vaglia e passa in testa alla classifica scavalcando gli avversari. La formazione fiorentina allenata da Francesco Fiorindi ha disputato una gara eccellente unendo nel migliore dei modi esperienza e gioventù.

La partita ha visto un inizio equilibrato, poi al 20’ la Floriagafir passa del presidente Paolo Ricci in vantaggio su calcio di punizione di Fatini che di sinistro supera il portiere con un tiro che finisce sotto all’incrocio dei pali. Dopo cinque minuti Durazzi va via sulla destra e fa un cross basso rasoterra trovando Bambi sul secondo palo che raddoppia.

Il Vaglia del presidente Andrea Cialdai non sta a guardare e reagisce con forza creando alcune occasioni, ma il portiere della Floriagafir Francesco Merendi si dimostra insuperabile. Nel secondo tempo la Floriagafir contiene bene gli avversari e al 75’ in una azione di contropiede sigla la terza rete, ancora una volta con il centravanti Fatini (ex Olimpia Firenze, insieme a Niccolò Durazzi) lanciato in profondità da Emanuele Merendi, con un tiro preciso e rasoterra da fuori area.

Finale con qualche ammonizione, ma non ci sono particolari azioni degne di nota. Ottimo l’arbitraggio di Andrea Pancani della sezione di Firenze.

Adesso dopo questo successo fondamentale la Floriagafir balza al comando della classifica con due punti di vantaggio proprio sul Vaglia, a meno cinque punti il Pian di San Bartolo e ancora più giù la Leccese segue a meno sei.

Francesco Querusti