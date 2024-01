Lo scontro salvezza. Quattro sberle rifilate al Monturano, prima vittoria casalinga per il Montegiorgio

Montegiorgio

: Forconesi, Diakhaby, Marcattili, Greco, Rosa Castaldo, Lombardi, Verdesi, Zancocchia, Zira (49’st Maranesi), Albanesi (24’st Rossini), Giri (32’st Flaiani). All. Vagnoni.

MONTURANO: Isidori, Paniconi (1’st Tracanna), Frinconi, Smerilli (1’st De Carolis), Finucci, Adami, Islami, Loviso, Rotondo (15’st Domi), Moretti, Alouan (24’st Bracalente). All. Cuccù.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Reti: 24’ Giri, 2’st Lombardi, 14’st Albanesi (rig), 26’st Islami, 47’st Flaiani.

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Lombardi, Smerilli, Islami, Zira, Rotondo, Verdesi, Recupero: 0’pt – 5’st.

Il primo sorriso stagionale al Tamburrini per il Montegiorgio arriva con un bel poker ai danni del Monturano in un derby fermano che era anche uno scontro diretto in chiave play-out per entrambe. Rossoblù che realizzano in un sol colpo più di un terzo dei gol segnati finora, Monturano che invece resta penultimo. Monturano che parte spigliato ma poco dopo il ventesimo, passa il Montegiorgio: contropiede diretto da Albanesi e finalizzato da Giri, alla seconda rete in maglia rossoblù. Locali che controllano e raddoppiano in apertura di ripresa: affondo di Zancocchia che serve l’accorrente Lombardi che sigla di piatto la prima rete stagionale. Gara che si chiude intorno al quarto d’ora con capitan Albanesi che conquista e trasforma il rigore del 3-0. Montegiorgio che abbassa il giro dei motori e il livello di attenzione, concedendo quasi gratuitamente la rete del 3-1 agli ospiti con Islami che si fa trovare pronto. Qualche minuto di sbandamento prima del gol di Flaiani (classe 2005), anche per lui prima rete in stagione, che mette la parola fine alla sfida per la gioia del pubblico di casa che non festeggiava al Tamburrini dallo scorso 7 maggio, Montegiorgio-Vigor Senigallia 2-1, ed era ancora Serie D.