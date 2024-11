Lo Sporting prova a frenare la Correggese

Tanti big-match nel piacentino e nel parmense per i team reggiani (ore 14.30). Nella Serie A dei Dilettanti fari puntati su un’Arcetana in crescita che cerca l’impresa esterna contro il Nibbiano, leader in tandem col Borgo San Donnino, dei tanti big come il bomber Grasso, il mediano Ababio, lo stopper Fogliazza (tutti protagonisti nel Torneo della Montagna), oltre al difensore ex granata Castellana. Poco distante a Piacenza, il Rolo insegue conferme e sorpasso sul Gotico Garibaldina. Interessante esame a Salsomaggiore per la Vianese che incrocia la rivelazione parmense guidata dall’ex trainer granata Apolloni. Sarà la Brescello Piccardo a battezzare in trasferta il nuovo corso del trainer Francesco Cristiani chiamato a risollevare il Colorno. Pomeriggio a tutto sport al "Torelli" di Scandiano che, dopo aver ospitato la corsa podistica per la fiera di Santa Caterina, vedrà in posticipo (ore 15,30) il derby fra lo Sporting, reduce dal primo successo stagionale, e una Correggese rivitalizzata dalla cura Ivano Rossi (3 hurrà su 3).

In Promozione insidioso viaggio per la regina Bibbiano/San Polo attesa dalla Pontenurese, mentre il Montecchio rischia sul terreno della Bobbiese in un altro scontro d’alta classifica. Percorso tutto lungo la via Emilia per il Masone che, per dare un calcio alla crisi, visita i piacentini dell’Alsenese; si spinge invece fino a Castel San Giovanni il Boretto che affronta la Castellana. Tappa sulle colline parmensi per il Luzzara che sfida l’ambizioso Fornovo Medesano.

Nel girone B il Baiso/Secchia prova a fermare la corsa della corazzata Atletic CdR Mutina, capolista a punteggio pieno guidata in attacco dall’ex di turno Corbelli, dal peperino Hoxha sulla fascia e che in difesa conta sul borzanese Vacondio. Dopo l’esilio forzato a Suzzara, la Riese riabbraccia il Comunale di Rio Saliceto per il big-match contro la solida Sanmichelese che mette in palio l’argento solitario. Unico derby di giornata Castellarano-Sammartinese che mancava dalla stagione 1996/97.

Nel testacoda del girone B di Prima categoria, la Barcaccia cercherà di mettere in difficoltà il neo-leader Team Traversetolo della coppia difensiva reggiana Capanni-Grendene. Fresca di primato, la Virtus Correggio (girone C) non può distrarsi contro l’imprevedibile Viadana del mister reggiano Christian Iotti, mentre si prevedono gol e spettacolo nel derby Virtus Libertas-Povigliese.

Alle 18 spazio al big-match d’alta quota di Seconda categoria fra Fellegara e Carpineti.

Eccellenza

Colorno (9)-Brescello Piccardo (14); Fabbrico (5)-Agazzanese (15); Gotico Garibaldina (13)-Rolo (11); Nibbiano (21)-Arcetana (12); Salsomaggiore (17)-Vianese (17); Sporting Scandiano (7)-Correggese (18) ore 15.30. Promozione

Girone A: Alsenese (12)-Masone (10); Bobbiese (17)-Montecchio (18); Castellana Fontana (19)-Boretto (12); Fornovo Medesano (19)-Luzzara (14); Pontenurese (17)-Bibbiano/San Polo (21); Vezzano (14)-Carignano (15).

Girone B: Baiso/Secchia (11)-Atletic Cdr Mutina (27); Campagnola (16)-Colombaro (8); Casalgrande (14)-Virtus Camposanto (6); Castellarano (16)-Sammartinese (13); Riese (19)-Sanmichelese (19).

Prima categoria

Girone B: Atletico Bibbiano Canossa (10)-Solignano (13); Basilicastello (9)-Quattro Castella (12); Team Traversetolo (19)-Barcaccia (4).

Girone C: Boca Barco (12)-Guastalla (16); Campeginese (6)-FalkGalileo (14); Campogalliano (16)-Atletic Progetto Montagna (3); Madonnina (9)-Daino S.Croce (9); Original Celtic Bhoys (3)-Solierese (13); Rubierese (13)-Corlo (9); Virtus Libertas (12)-Povigliese (11); Virtus Correggio (18)-Viadana (9).

Seconda categoria

Girone D: Reggio Calcio (3)-Novellara (14); Reggiolo (12)-Fc 70 (5); Santos 1948 (4)-Virtus Calerno (10); S.Ilario (13)-Saxum United (11); Virtus Bagnolo (3)-S.Faustino (10); Virtus Mandrio (14)-Rubiera (8).

Girone E: Borzanese (13)-Celtic Cavriago (17); Cerredolese (8)-Casalgrandese (13); Fellegara (15)-Carpineti (13) ore 18; Montecavolo (7)-Roteglia (8); Real Casina (9)-Boiardo Maer (8); United Albinea (19)-Puianello (2).

Terza categoria

Biasola (6)-Vetto (9); Collagna (6)-Plaza Montecchio (11); Cavriago (17)-Amici di Davide (10); Coviolo (5)-Sporting Cavriago (16); Felina (10)-Cadelbosco (12); Gatta (13)-Rivalta (10); Ramiseto (5)-Sporting Tre Croci (8).