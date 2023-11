Lo stop dopo cinque gare. Il Terre di Castelli si ferma a Zola. Decisivo un rigore dubbio

zola

1

terre di castelli

1

ZOLA: Maiella, Marchesi Matteo, Andrejic, Marchesi Marco, Kourouma, Di Giulio, Minelli, Barbieri, Tonelli (46’ Cugino), Margiotta (68’ Oppi), Oulai (75’ Rimondi). A disp: Scagliarini, Mannarino, Fiore, Laguzzi, Villa, D’Apote. All.: Zecchi N.

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Gargano, Hajbi, Carta, Dembacaj, Gozzi, Hoxha (63’ Stanco), Bruno (72’ Esposito E.), Esposito L. (81’ Uhunamure), Pigozzi, Scarlata. A disp: Lenzi, Operato, Ferrari, Ben Driss, Pampaloni, Cornia. All.: Domizzi M.

Arbitro: Cavalazzi di Lugo

Reti: 43’ Margiotta, 54’ Scarlata Note: ammoniti Pigozzi e Scarlata

Dopo 5 vittorie il Terre di Castelli si ferma a Zola, non approfittando del pari della Cittadella. In avvio Hoxha, Carta e Scarlata chiamano subito al la voro il 2004 Maiella che sostituiva fra i pali lo squalificato Roccia. Al 13’ Andrejic di testa manda alto. Luca Esposito prima al 20’ calcia alto dopo un dribbling ubriacante e poi al 26’ si vede parare un diagonale da Maiella che fa gridare al gol. Nel mezzo l’occasione più ghiotta del primo tempo con Bruno che al 22’ ruba presentandosi da solo davanti a Maiella, ma il tiro è fuori. Al 34’ è Di Giulio su punizione ad impegnare severamente Venturelli. Al 43’ perde palla Bruno e sulla ripartenza palla a Tonelli, affrontato da Hajbi che tocca la palla e non il piede, ma per l’arbitro è rigore trasformato da Margiotta. Al 54’ arriva l’1-1 con Scarlata che deposita in rete un passaggio filtrante di Luca Esposito Luca. Lo Zola controlla ora la gara e riparte con ficcanti azioni che in almeno tre occasioni mettono in difficoltà la difesa ospite, con Venturelli chiamato agli straordinari. Allo scadere poi Stanco ed Uhunamure non trovano il guizzo.