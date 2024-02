Lo Strettoio Pub vola in A1. Punti d’oro per il Rosselli

Nel campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa è arrivato il primo verdetto: lo Strettoio Pub è ufficialmente promosso in A1 con 3 giornate di anticipo. Grazie al successo per 2-0 sul Massarella, firmato da Benedettino (nella foto a destra) e Fornai, e al concomitante pareggio a reti bianche del Boccaccio a Pozzale contro il Valdorme, i montaionesi hanno infatti matematicamente vinto il girone D di Serie A2. La squadra guidata da Vito Verriola (nella foto a sinistra) lo ha fatto con pieno merito, come testimoniano le 12 vittorie in 15 gare disputate e le appena 3 reti subite (miglior difesa dell’intero panorama amatoriale).

Serie A1, girone A: Limitese-Castelnuovo 0-3; Vitolini-Le Cerbaie 3-1; Sovigliana-Corniola 1-1, Gavena-Piaggione Villanova 1-0; Ferruzza-Scalese 1-0; Certaldo-Real Isola 0-2. Classifica: Ferruzza, Real Isola e Gavena 38; Vitolini 31; Limitese 20; Sovigliana 18; Castelnuovo 17; Le Cerbaie 16; Certaldo 14; Corniola 7; Piaggione Villanova 6; Scalese 5.

Girone B: Computer Gross-Bassa 2-0; Casa Culturale-Fibbiana 2-1; La Serra-Castelfiorentino 0-0; Cerreto Guidi-Balconevisi 1-1; Stabbia-Casotti 0-1; Rosselli-Montespertoli 4-1. Classifica: Casa Culturale 43; Computer Gross 30; Bassa e Rosselli 26; Castelfiorentino e Fibbiana 25; Casotti 15; La Serra 14; Stabbia 13; Balconevisi 11; Cerreto 10; Montespertoli 8.

Serie A2, girone C: Casenuove Gambassi-San Pancrazio 2-1; Sciano-Pitti Shoes 4-1; Brusciana-Molinese 1-4; San Casciano-Malmantile 0-4; Team Arcogas-Borgano 0-3. Classifica: Casenuove Gambassi 37; Malmantile United 30; Brusciana e Sciano 27; Pitti Shoes 24; Molinese (-1) e San Pancrazio (-2) 17; Borgano 9; San Casciano 8; Team Arcogas 5.

Girone D: Strettoio Pub-Massarella 2-0; Valdorme-Boccaccio 0-0; Catenese-Spicchiese 1-3; Ortimino-Real Pavo Furiati 4-1; Ponte a Elsa-San Quirico 2-2. Classifica: Strettoio Pub 38; Boccaccio 28; Valdorme 27; Massarella 23; Catenese 20; Real Pavo Furiati 17; Spicchiese 14; San Quirico 13; Ortimino 12; Ponte a Elsa 10.

Girone E: Martignana-4 Mori 2-1; Vinci-Unione Valdelsa 0-0; Cambiano United-Botteghe 3-4; Mastromarco-Monterappoli 3-3. Riposava: YBPD United. Classifica: 4 Mori 28; Martignana 26; Vinci 23; Botteghe 22; Unione Valdelsa (-2) 20; Monterappoli 18; Mastromarco e Cambiano United 14; YBPD United 1.

Simone Cioni