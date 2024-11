Lo United alza il muro in difesa: ecco Russo

Liberato Russo (in foto) è un nuovo giocatore dello United Riccione. Difensore centrale, 32 anni, originario di Castellammare di Stabia, Russo va a potenziare il pacchetto arretrato di mister Beoni, dopo aver trascorso la prima parte di stagione indossando la maglia del Costa Amalfi. Cresciuto nel settore giovanile di Treviso e Inter, club con i quali si è guadagnato le convocazioni con le nazionali Under 15, 16 e 17, tra i professionisti ha esordito con addosso la maglia del Benevento, in serie C. Poi per lui una vita calcistica in serie D con, tra le altre, Noto, Sorrento, Matese e Giugliano. Russo è già a disposizione sul campo di mister Beoni e lo sarà anche per la gara che domani i biancazzurri giocheranno al ’Calbi’ contro la Pistoiese. Match certamente di cartello della 12esima giornata e di un certo peso per la squadra della Perla Verde. Le designazioni arbitrali del girone D: Girone D: Cittadella Vis Modena-Lentigione (Macrina di Reggio Calabria), Corticella-Ravenna (Bonasera di Enna), Fiorenzuola-Progresso (Brozzoni di Bergamo), Forlì-Sasso Marconi (Schmid di Rovereto), Imolese-Sammaurese (Tassano di Chiavari), San Marino-Piacenza (Petraglione di Termoli), Tau Altopascio-Prato (Rossini di Torino), United Riccione-Pistoiese (Calzolari di Albenga), Zenith Prato-Tuttocuoio (Moro di Novi Ligure).