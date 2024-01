Lo United gioca d’anticipo. Al Calbi arriva il Tivoli

Lo United Riccione riprende oggi con un giorno d’anticipo cercando di buttarsi alle spalle quello che è stato. Ma ancora una volta lontano dal ’Nicoletti’. Infatti oggi (calcio d’inizio alle 14.30) i biancazzurri saranno ancora ospiti dello stadio ’Calbi’ di Cattolica per la prima gara del girone di ritorno e del nuovo anno contro il Tivoli. Ripartendo, questo è l’obiettivo, non da dove si era rimasti a fine 2023. Infatti, lo United ha chiuso l’anno scorso con tre sconfitte consecutive. "Abbiamo finito l’anno non nel migliore dei modi – lo dice subito il tecnico dei rivieraschi Giancarlo Riolfo (nella foto) – e la pausa alla fine è venuta nel momento in cui avevamo qualche difficoltà". Ha avuto modo di tirare il fiato il suo United e il presidente Cassese ha avuto modo di rivedere la squadra. Il mercato dei biancazzurri è stato ad ampio raggio e ha cambiato decisamente faccia a quella squadra che era stata pensata e costruita la scorsa estate per poi affidarla a mister Pulzetti, predecessore di Riolfo. "Abbiamo lavorato bene nella pausa e sono soddisfatto – racconta l’allenatore dello United – Cerchiamo di riproporci con un entusiasmo rinnovato e anche con una squadra rinnovata. E pure di questo sono soddisfatto. Probabilmente ci sarà ancora qualche aggiustamento a livello di under, uno dei maggiori problemi che abbiamo avuto nel girone d’andata. Però sono contento di tutti i ragazzi che sono arrivati e ringrazio anche quelli che ci hanno lasciato". Tira le somme aspettando di vedere i risultati sul campo, mister Riolfo. "Abbiamo una rosa molto ampia, completa e da assemblare nel minor tempo possibile". E sull’avversario di turno? "Troviamo un Tivoli rinnovato, arrivano da una buona serie di risultati utili consecutivi e hanno ottime indivisualità. Da noi mi aspetto quella capacità di reazione che abbiamo dimostrato di avere e una maturità maggiore acquisita anche grazie ai giocatori di esperienza che sono arrivati".

Serie D. Girone F (18ª giornata, ore 14.30):. Oggi: United Riccione-Tivoli. Domani: Chieti-Atletico Ascoli, Fossombrone-Avezzano, Matese-L’Aquila, Real Monterotondo Scalo-Campobasso, Sambenedettese-Sora, San Nicolò Notaresco-Roma City, Termoli-Vigor Senigallia, Vastogirardi-Alma Juve Fano.

Classifica: Campobasso 34; Sambenedettese, L’Aquila, Avezzano 31; Chieti 30; Vigor Senigallia 29; Roma City 28; San Nicolò Notaresco 25; Fossombrone 24; Sora 19; Atletico Ascoli, United Riccione 18; Alma Juve Fano, Real Monterotondo Scalo, Tivoli 17; Vastogirardi 16; Termoli 14; Matese 13.