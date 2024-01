Lo United non sfonda Il 2024 parte con un pari

United Riccione

0

Tivoli

0

UNITED RICCIONE (3-4-2-1): Rossi 6, Ndoj 6, Chiesa 6, Martinelli 6, Diodato 5,5, Caponi 6, Matteucci 6, Ramires 6, Lisai 5,5 (41’ pt Tonelli 6), Ferrara 5,5 (31’ st Sylla 6), Maio 5,5 (25’ st Samb 6). All.: Riolfo.

TIVOLI (4-3-3): Zappalà 6, Iurgens 6, Di Emma 6, Valentini 6, Ruiz 6, 5 Ruci 5,5 (1’ st Grossi 6), Panaioli 6, Savi 6, Pellegrini 6 (48’ st Recchiuti sv ), Cruz 5,5 (12’ st Camilli 5,5), Maurizi 5, (30’ st De Marco sv ). All.: Granieri.

Arbitro: Falleni di Livorno.

Note: ammoniti Chiesa, Iurgens; spettatori 100 circa; angoli 9 a 4 per lo United Riccione; recupero 1’ e 5’.

Lo United Riccione deve e può ripartire da un punto che come ha detto Riolfo "fa classifica e scaturisce da una prestazione solida". Adesso però il tecnico dello United deve lavorare per amalgamare il gruppo alla luce degli ultimi arrivi, deve trovare nuove soluzioni offensive: contro il Tivoli troppo spesso è mancata presenza dentro l’area avversaria e questo non ha permesso di capitalizzare le occasioni create. Di buono resta oltre al punto l’avere rischiato pochissimo in fase difensiva oltre alla sensazione che Andrea Caponi possa diventare il riferimento in mezzo al campo vista la sua esperienza e personalità.

La prima occasione la costruiscono gli ospiti all’8’ quando il destro da distanza ravvicinata di Pellegrini finisce di poco a lato. Al 13’ su un lungo rilancio Maio scatta in profondità, salta anche Zappalà, ma decide di non tirare subito e questo permette a Ruiz di tornare su di lui e mettere in angolo. Al 28’ Ferrara prova a servire Maio, la palla finisce sul braccio di Ruiz, ma l’arbitro non giudica il tocco volontario e fa proseguire il gioco. Ultimo episodio del primo tempo al 37’ quando Ferrara serve Maio che ci prova col sinistro, ma la mira non è felice. Anche nella ripresa il Tivoli sembra partire meglio ma è un vero fuoco di paglia, lo United Riccione poco alla volta prende il controllo e gli ospiti calano vistosamente. Al 13’ su angolo battuto da Tonelli colpo di testa di Matteucci, una deviazione complica il compito di Zappalà ma l’azione non è valida per un fuorigioco. Al 28’ Di Emma anticipa Tonelli quando ormai l’attaccante di casa sembrava pronto al tiro, poi Riolfo manda in campo Samb e Sylla per vivacizzare l’attacco. Al 40’ Sylla di testa trova la deviazione buona, Zappalà è fuori causa ma la palla si infrange sul palo, poi sul tap in di Ramires si ferma tutto per la segnalazione di un fuorigioco. Col Tivoli ormai molto racchiuso a protezione del punto lo United prova a forzare; al 40’ azione personale di Caponi che col sinistro rasoterra illude i tifosi di casa ma la palla sibila di poco sul fondo. Adesso testa alla trasferta sul campo del Roma City: finora lo United ha dimostrato di trovarsi meglio fuori casa, aspettando di poter giocare a Riccione (ieri la partita si è disputata a Cattolica).

Roberto Daltri