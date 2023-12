Lo United punta sull’esperienza di Caponi

Trentasei anni a febbraio, toscano di Pontedera, professione centrocampista. In mezzo al campo lo United Riccione punta sull’esperienza di Andrea Caponi (foto). Tanta serie C nella carriera del giocatore che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della Pistoiese (serie D girone D) mettendo insieme sette presenze, prima della risoluzione del contratto avvenuta nei giorni scorsi. Con i toscani ha giocato anche lo scorso campionato (36 presenze e 2 gol) e quella è stata la sua prima stagione tra i dilettanti. Quindici anni fa, dice il suo curriculum, la prima volta nei professionisti con la Valenzana. Poi una vita nel Pontedera, club con il quale ha passato la bellezza di dieci stagioni. Partendo proprio dalla serie D nella stagione 2011-2012. Ma riconquistando poi subito il professionismo con la squadra della sua città. Più di 300 presenze nei prof per Caponi mettendo anche in conto le esperienze con Pisa e Tuttocuoio. E ora, a Riccione, il mediano lascia la sua Toscana per iniziare una nuova avventura. Continua, quindi, la fase di rivoluzione in casa United. Nelle ultime settimane sono diversi i giocatori che hanno salutato la compagnia, ma altrettanti si sono messi al servizio di mister Riolfo. Con l’obiettivo di invertire la rotta nel girone di ritorno che avrà inizio dell’anno nuovo, dopo la sosta natalizia.