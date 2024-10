L’Oltrepo’ rompe il ghiaccio. Primo punto col Varese

Turno infrasettimanale ieri pomeriggio per le tre squadre lombarde impegnate nel girone A. Pareggio con l’amaro in bocca per il Città Di Varese fermato sul 2 a 2 a Broni allo stadio San Contardo contro il fanalino di coda Oltrepo’. La formazione di mister Floris ha sbloccato il risultato grazie alla rete dell’ex Catania Bonaccorsi dopodiché è arrivato il pareggio dei locali con Cabella. Nella ripresa i biancorossi hanno trovato di nuovo la via della rete con l’attaccante Gubellini ma allo scadere la doccia gelata con il pareggio di Spatari che ha riportato le sorti dell’incontro in parità. Due punti persi per il Città Di Varese che da questo match infrasettimanale si aspettava ben altro risultato e che alla luce della vittoria della capolista Bra allontana Barzotti e compagni dal vertice. Grande soddisfazione invece in casa Oltrepo’ per il primo punto stagionale che consente di prendere fiducia in vista delle prossime partite. La squadra allenata da Parolini è in crescita e ora dovrà dare continuità di risultati utili a partire dalla trasferta di Chieri nel prossimo turno.

Primo squillo stagionale per la Vogherese che ha espugnato l’ostico campo del Fossano. Ha deciso l’incontro una prodezza del bomber Gallo a metà primo tempo. Un successo che permette di migliorare la classifica e dà un po’ di serenità all’ambiente scosso ancora per la pesante contestazione di domenica del tifo organizzato contro la dirigenza.

GIRONE A, SESTA GIORNATA: Asti-Albenga 0-1, Borgaro Nobis-Imperia 3-2, Derthona-Bra 0-4, Fossano -Vogherese 0-1, Lavagnese-Chieri 3-2, NovaRomentin-Chisola 3-0, Oltrepo’-Città Di Varese 2-2, Saluzzo-Cairese 2-2, Sanremese-Ligorna 0-0, Vado-Gozzano 2-1

CLASSIFICA: Bra 16; Albenga 15; Ligorna 14; Lavagnese 13; Città Di Varese 12; NovaRomentin, Cairese, Vado 10; Borgaro 9; Asti, Sanremese 8; Imperia, Derthona 7; Fossano 6; Chisola, Saluzzo 5; Vogherese, Chieri 4; Gozzano 2; Oltrepo’ 1.