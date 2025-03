Longo spinge la Zenith: tre punti nel sacco

Tuttocuoio

0

Zenith Prato

1

TUTTOCUOIO: Carcani; Moretti, Bardini, Veron; Centonze (84’ Benericetti), Sansaro, Fino, Russo, Haka (73’ Casari Bertona); Boiga, Di Natale (59’ Massaro). A disp. Dainelli, Fiscella, Del Rosso, Severi, Costea, Chiti. All. Firicano.

ZENITH PRATO: Brunelli; Casini (62’ Cela), Pupeschi, Tempestini, Perugi (75’ Rosi); Saccenti, Cecchi, Nistri (78’ Toci); Kouassi; Longo (61’ Falteri), Cellai (67’ Mertiri). A disp. Landini, Fiore, Moussaid. All. Settesoldi.

Arbitro: D’Andria di Nocera.

Reti: 27’ Longo.

Note: al 52’ espulso Moretti per doppia ammonizione.

Torna a sorridere la Zenith Prato e lo fa ottenendo un successo di misura sul campo del Tuttocuoio. Con questa vittoria gli amaranto raggiungono quota 32 punti nel girone D di serie D e, in attesa di sviluppi sul fronte della procura sportiva per il tesseramento irregolare di Tempestini, si porta momentaneamente al limite della zona play out con 32 punti, al pari di Corticella e Sasso Marconi. Ma torniamo alla partita. Parte bene la formazione pratese, che al 15’ si fa subito vedere in fase offensiva: bello scambio fra Longo e Cellai, con la punta ospite che si fa recuperare proprio al momento della conclusione. Al 27’arriva il vantaggio della Zenith Prato: lancio lungo per Longo, che è bravissimo a rientrare sul destro e a trovare un gran tiro a incrociare nel sette senza lasciare scampo a Carcani. Il Tuttocuoio accusa il colpo, ma prova a reagire al 33’ con un bel contropiede di Moretti, che resiste a una carica e poi arriva anche a concludere senza trovare lo specchio della porta. Il primo tempo, tutto sommato avaro di emozioni, ma giocato alla pari dalle due formazioni, si chiude quindi con il minimo vantaggio dei ragazzi allenati da Simone Settesoldi.

Nella ripresa la gara riparte come si era conclusa, ma al 52’ arriva l’episodio che cambia decisamente l’inerzia della sfida e fa pendere l’ago della bilancia dalla parte della formazione pratese. Moretti, già ammonito, rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Da lì in poi, quindi, per il Tuttocuoio la sfida si mette decisamente in salita e la Zenith sfiora più volte il raddoppio. Al 55’ in contropiede Cecchi serve Longo che tenta il bis con un altro tiro a girare, stavolta fuori di poco. Al 72’ Falteri prova a seminare il panico nella difesa locale in solitaria e poi serve un grande assist per Mertiri, che vede però la sua conclusione deviata in corner. Quasi nel finale Kouassi cerca gloria con una bella conclusione respinta dall’attento Carcani e, in pieno recupero, è ancora Kouassi su assist di Mertiri ad andare vicino al raddoppio. Va bene anche così. La sfida si chiude con il successo di misura della Zenith Prato che rimane assolutamente in corsa per la salvezza nel girone D di serie D (almeno guardando ai risultati ottenuti sul campo).