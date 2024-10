L’Orvietana tiene testa al Siena capolista

ORVIETANA 0 SIENA 0

ORVIETANA: Rossi, Mauro (70’ Caravaggi), Lattuchella, Ricci, Congiu, Berardi, Sforza, Orchi, Panattoni (70’ Quintero), Proia,Caon. All: Rizzolo

SIENA: Stacchiotti, Achy, Cavallari, Boccardi (83’ Biancon), Galligani, Lollo (65’ Ricchi), Farneti (77’ Masini), Di Paola (65’ Pescicani), Mastalli, Morosi, Semprini (65’ Ruggiero). All. Magrini

Arbitro: Castelli di A. Piceno

I biancorossi proseguono nel buon momento. Tengono testa al Siena, arrivato quale capolista, sfiorando il colpaccio nei minuti conclusivi. Rizzolo mette in campo dieci uomini di quelli vincenti con il Ghiviborgo con l’unica variante di Berardi a prendere il posto di Manoni infortunato. Tre difensori, un centrocampista aggiunto e due punte, è questo il modulo, già sperimentato dal secondo tempo con il Montevarchi. Nel quale, Mauro e Lattughella sono quelli che presidiano le fasce con l’esclusione di Caravaggi, pronto a tornare buono quando occorra. Il Siena è lo specchio dello stile Magrini, il suo allenatore, già visto a Orvieto circa quattro lustri fa. Che porta a una partita un po’ "sporca" nella quale gli attaccanti diventano i più penalizzati su ambo i fronti. Il Siena, inoltre, pare istruito a fermare sistematicamente ogni tentativo di ripartenza con falli che, nel metro dell’arbitro odierno, non troppo equanime, non sono meritevoli del giallo. Pochissime le occasioni pericolose intraviste nei due tempi.