Luca Lischi: il nuovo acquisto del Terranuova punta alla salvezza

"L’obiettivo? La salvezza". Luca Lischi non ci gira troppo attorno. Il nuovo acquisto del mercato invernale del Terranuova è arrivato in piazza Coralli per aiutare la squadra a restare in categoria. L’esordio in campo è già avvenuto domenica scorsa negli ultimi frangenti della gara interna con il Flaminia, ma il giocatore non ha ancora recuperato del tutto dal brutto infortunio subito circa sei mesi fa quando ancora militava nel Montevarchi.

"Qui a Terranuova mi sto integrando bene in quello che è un gruppo di valore - ha detto - Fisicamente sto meglio e mi sento bene, ma è chiaro che c’è qualcosa da migliorare visto che mi porto dietro alcune scorie dell’infortunio. Fa parte del percorso, però stiamo lavorando per rientrare al cento per cento". Avere a disposizione del minutaggio durante i match consentirà dunque al calciatore cresciuto calcisticamente nel Santa Firmina di tornare in campo a pieno regime e contribuire alla causa di Sacconi e soci.

Nel frattempo gli occhi sono puntati su un girone in cui tutto può cambiare nel giro di pochi giorni, di settimana in settimana. "Lo definisco uno dei peggiori campionati - ha sottolineato Lischi - perché è molto complicato, dove l’ultima può vincere con la prima. Non si può stilare mai una classifica fino a che non arriveremo a maggio. Ci sono tantissimi derby e tante squadre vicine che vendono cara la pelle".

E a tal proposito tra poche ore ci sarà non solo un derby, ma una sfida tra molti ex gialloblù che adesso indossano la casa biancorossa. "Domenica scorsa ho visto un cambio di atteggiamento rispetto a quella precedente - ha aggiunto il classe 1996 analizzando la partita contro i laziali - Alla lunga pagherà e permetterà di lottare per la salvezza che è il nostro obiettivo. Domani c’è il Figline e giocheremo in un campo difficilissimo, sarà una partita in cui entrambe le squadre hanno bisogno di fare punti. Di certo arriveremo agguerriti e preparati come in ogni partita per portare a casa il risultato, ancora meglio se il bottino pieno".

Sarà un incontro al cardiopalma, visto che soltanto due punti separano le due formazioni valdarnesi in classifica, impegnate nella lotta per la permanenza in categoria.