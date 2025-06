Lucchese 1905: Marco Scianò unico interessato al titolo sportivo per l'Eccellenza

Chi pensava che ci sarebbe stata la corsa ad acquisire il titolo sportivo lasciato dalla cancellata Lucchese 1905 dal calcio professionistico, per iniziare un nuovo percorso partendo sia pure dall’Eccellenza, deve fare i conti con la realtà. Perché, ad oggi, sembra che l’unica manifestazione di interesse sia quella dell’ex "dg" del Piacenza, Marco Scianò, che ieri, ha addirittura salito le scale di Palazzo Orsetti per presentare al sindaco le sue "credenziali" economico-sportive (si dice che sia alla testa di una "cordata" di imprenditori del Nord).

Di altre cosiddette "cordate" non è dato sapere ufficialmente, anche se i soliti bene informati dicono che altri "soggetti" si sarebbero fatti avanti, ma nessuno che sia espressione del mondo imprenditoriale locale. E questo confermerebbe il disinteresse che da tempo esiste in città nei confronti del calcio, ma, più in generale, verso lo sport. Basti ricordare che cosa successe, nel 2017, alle ragazze del Gesam Gas Le Mura, dopo la storica vittoria dello scudetto contro la quotatissima Famila Schio. Per fare il grande salto in Europa sarebbero serviti circa 300mila euro che, naturalmente, nessuno a Lucca riuscì a garantire e la società, dopo alcuni anni trascorsi con alti e bassi sempre in "A1", nel 2023 rinunciò all’iscrizione alla massima serie. Dal basket al calcio la storia sembra essere la stessa. Se 2 milioni sarebbero stati troppi per salvare la serie "C", si pensava che almeno da 3 a 400mila euro sarebbero saltati fuori per ripartire almeno dalla serie "D", facendo l’accordo con il Ghiviborgo. Che sembrava ben disposto: invece, niente, anche se quell’operazione è stata archiviata in fretta e furia, senza che nessuno ne abbia dato o voluto dare una chiara spiegazione.

E siamo ad oggi. Per partecipare al campionato di Eccellenza servono 100-150mila euro garantiti da una società che, al momento, non esiste. Dal momento che, oggi, la Lucchese 1905 sarà ufficialmente cancellata dal calcio professionistico, possono essere ufficialmente presentate in Comune le manifestazioni di interesse, finalizzate a rilevare il titolo, che tronerà nelle mani del sindaco ed intraprendere l’iter per l’iscrizione della Lucchese all’Eccellenza.

Sarebbe auspicabile che il sindaco o chi per lui facesse un "report" settimanale per mettere al corrente la tifoseria sulle eventuali trattative in corso. Aspettiamo che il mondo imprenditoriale locale o, al limite, anche forestiero, ma serio e solvibile, si faccia avanti e che cominci a gettare le basi per la ripartenza.

E’ vero che siamo appena alla prima settimana di giugno e che ci sono davanti da due a tre mesi, prima che inizino i giochi, ma, dovendo ripartire praticamente da zero, il tempo non è mai troppo.

Emiliano Pellegrini